'15000 točk? Vedno je pomembnejša zmaga moštva'

Luka Dončić je po tekmi prisilnega počitka zaradi predhodno prejete 16. tehnične napake znova "čaral" v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Slovenski reprezentančni kapetan je prispeval levji delež k 50. zmagi Los Angeles Lakersov v sezoni nad trenutno četrtouvrščeno ekipo vzhodne konference Cleveland Cavaliersom.

Čeprav so mnogi pred tekmo pričakovali precej bolj ogročen boj za nov par točk, pa je kasneje dogajanje na parketu vnovič potrdilo, da so jezerniki v mesecu marcu najbolj vroča ekipa v ligi NBA ta hip. S tem se je po tekmi, na kateri je z 42 točkami presegel mejo 15000 točk pod ameriškimi obroči, strinjal tudi prvi zvezdnik 17-kratnih prvakov.