'15000 točk? Vedno je pomembnejša zmaga moštva'

Luka Dončić je po tekmi prisilnega počitka zaradi predhodno prejete 16. tehnične napake znova "čaral" v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Slovenski reprezentančni kapetan je prispeval levji delež k 50. zmagi Los Angeles Lakersov v sezoni nad trenutno četrtouvrščeno ekipo vzhodne konference Cleveland Cavaliersom.
Čeprav so mnogi pred tekmo pričakovali precej bolj ogročen boj za nov par točk, pa je kasneje dogajanje na parketu vnovič potrdilo, da so jezerniki v mesecu marcu najbolj vroča ekipa v ligi NBA ta hip. S tem se je po tekmi, na kateri je z 42 točkami presegel mejo 15000 točk pod ameriškimi obroči, strinjal tudi prvi zvezdnik 17-kratnih prvakov.
"Že na začetku smo želeli pokazati, kdo je gospodar v Crypto.com Areni. Vedeli smo, da nas čaka zahteven tekmec in da bi si s porazom znova malce zapletli položaj v boju za to želeno tretje mesto po rednem delu sezone," je le nekaj trenutkov po novi imenitni predstavi uvodoma dejal Dončić. O novem točkovnem dosežku ni želel izgubljati odvečnih besed.
"Pravite 15000 točk v osmih sezonah? Lep dosežek, vsekakor, a zame je vedno pomembnejša zmaga moštva. Bili smo znova pravi, razen nekaj minut v zadnji četrtini, ko je naša prednost znašala 27 točk. Dobro smo omejili njihove glavne adute in prišli do izjemno pomembne zmage," je še dodal redkobesedni Luka Dončić.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.