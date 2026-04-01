Košarka

'15000 točk? Vedno je pomembnejša zmaga moštva'

Los Angeles, 01. 04. 2026 07.53 pred 27 dnevi 2 min branja 28

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji zasedbe Los Angeles Lakers so lažje od pričakovanj odpravili moštvo Cleveland Cavaliers (127:113) in se tako šest tekem pred koncem rednega dela sezone utrdili na tretjem mestu zahodne konference v ligi NBA. Prvo ime obračuna v Crypto.com Areni je bil znova slovenski superzvezdnik Luka Dončić, ki je 42 točkam dodal še 12 podaj in pet skokov ter s tem dosegel nov mejnik v svoji karieri pod ameriškimi obroči.

Luka Dončić je po tekmi prisilnega počitka zaradi predhodno prejete 16. tehnične napake znova "čaral" v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Slovenski reprezentančni kapetan je prispeval levji delež k 50. zmagi Los Angeles Lakersov v sezoni nad trenutno četrtouvrščeno ekipo vzhodne konference Cleveland Cavaliersom.

Čeprav so mnogi pred tekmo pričakovali precej bolj ogročen boj za nov par točk, pa je kasneje dogajanje na parketu vnovič potrdilo, da so jezerniki v mesecu marcu najbolj vroča ekipa v ligi NBA ta hip. S tem se je po tekmi, na kateri je z 42 točkami presegel mejo 15000 točk pod ameriškimi obroči, strinjal tudi prvi zvezdnik 17-kratnih prvakov.

Luka Dončić je bil nerešljiva uganka tudi za obrambo Clevelanda. Z 42 točkami je presegel mejo 15000 točk v ligi NBA za nov občudovanja vreden dosežek pod ameriškimi obroči.
Luka Dončić je bil nerešljiva uganka tudi za obrambo Clevelanda. Z 42 točkami je presegel mejo 15000 točk v ligi NBA za nov občudovanja vreden dosežek pod ameriškimi obroči.
FOTO: AP

"Že na začetku smo želeli pokazati, kdo je gospodar v Crypto.com Areni. Vedeli smo, da nas čaka zahteven tekmec in da bi si s porazom znova malce zapletli položaj v boju za to želeno tretje mesto po rednem delu sezone," je le nekaj trenutkov po novi imenitni predstavi uvodoma dejal Dončić. O novem točkovnem dosežku ni želel izgubljati odvečnih besed.

"Pravite 15000 točk v osmih sezonah? Lep dosežek, vsekakor, a zame je vedno pomembnejša zmaga moštva. Bili smo znova pravi, razen nekaj minut v zadnji četrtini, ko je naša prednost znašala 27 točk. Dobro smo omejili njihove glavne adute in prišli do izjemno pomembne zmage," je še dodal redkobesedni Luka Dončić.

košarka liga nba los angeles lakers luka dončić cleveland cavaliers
KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Senzor
01. 04. 2026 17.27
Lakersi imajo slabo obrambo. Naj si vzamejo za vzor Oklahomo, ki imajo odlično obrambo in napad. V napadu je Dončić izvrsten atraktiven igralec.
+2
2 0
Anion6anion
01. 04. 2026 13.56
Nikoli na bi MVP! Nikoli! Prav tako ne bo dobil prstana . Nikoli! No razen če se bo kdaj poročil.
-2
2 4
Amor Fati
01. 04. 2026 14.19
Luka mora pozabiti na število točk in se fokusirati na število asistenc. Dokler bo fokus na točkah, ne bo videl prstana, pa naj se še tako trudi pred sezono ali med sezono. V košarki ne moreš osvojiti olimp s sebično igro, lahko ga le in samo z ekipno igro. Prav zaradi tega so letos Spursi, Pistonsi, Celticsi, Thunderji, Nuggetsi, v precej večji prednosti pred Lakersi. Ker Luka forsira z meti namesto z asistencami.
+0
1 1
Anion6anion
01. 04. 2026 13.55
Ali statistika NBA zajema tudi podatke kolikokrat gre kdo na malo in veliko potrebo??
+4
4 0
yanay
01. 04. 2026 11.08
15.009 košev v rednih sezonah je lep dosežek, ko pa prištejemo še 2.397 košev v končnicah, pa pridemo do še lepše številke: 17.406 košev. Če bo šlo tako naprej, bo 20.000 košev dosegel že v naslednji sezoni, če seštejemo redni del in končnico.
+3
3 0
Wolfman
01. 04. 2026 10.05
Lika je svoje naredil v košarki. Le še prstan si mora kupiti ali sposoditi, pa bo imel še naslov pod streho.
-4
2 6
jank
01. 04. 2026 10.04
Kako se lahko najdejo neki kaučarji, ki pametujejo, še več grdo žalijo Dončića, ki ga spoštuje ves resen košarkarski svet, ki mu množice po dvoranah ZDA skandirajo MVP.
+8
11 3
Izabela42
01. 04. 2026 10.12
Npr. v Miamiju, niti ne samo v lastni domači dvorani. Vsak Slovenec ga lahko gleda s ponosom, žalostno kako nekateri pišejo o njemu. Ampak ti zagotovo ne gledajo tekem.
+10
10 0
26250440
01. 04. 2026 12.49
Jank,ti mu kar skandiraj...Tvoja stvar.Vidim da znaš samo seštevati točke...Če mu za napad nimamo kaj reči,pa je za mene eden najslabših v obrambi...Potem se pa še dere na soigralce,čeprav je on kriv...Prav tako se obnaša kot razvajen otrok(kar tudi je) in jezika sodnikom čisto vsako tekmo...To je za mene daleč od MVP-ja..Pa navijam zanj in za Lakerse...Ko bo spoznal,da je sodnik tam da sodi,on pa igra in bo dal še več energije v obrambo bo pa lahko blizu MVP...
+0
3 3
Amor Fati
01. 04. 2026 09.41
Brez privilegijev ne bi bil tko dober.
-9
3 12
yanay
01. 04. 2026 10.24
Kakšnih privilegijev? Njegova prednost je njegova košarkarska inteligenca. Kljub telesnim pomanjkljivostim, je tako kot Jokić, nočna mora za nasprotnike. Še vedno jim ni jasno, kako lahko takšna antiatleta krojita trenutno NBA sceno.
+4
6 2
hojladri123
01. 04. 2026 11.08
Privilegij je bit inteligenten, to imaš prav Fati
+3
4 1
Amor Fati
01. 04. 2026 11.28
Mislil sem predvsem na število metov, ki jih ima lahko na tekmo, metov, s katerimi bi še Jaka Blažič ščasoma zablestel, ampak kok se vzame, se vzame 😂
-3
1 4
FreedomMan
01. 04. 2026 08.33
Dončić je car, samo realno je danes obramba veliko lažja kot je bila kakšnih 15 let nazaj.
-2
4 6
hojladri123
01. 04. 2026 08.48
kontakta je manj, to se strinjam... ampak realno 15 ali več let nazaj tudi ni bilo organizatorjev velikih 2m, da o atleticizmu petic ki so gibčne bolj kot so takrat bile neke trojke ali štirice sploh ne govorimo... Spreminja se način igranja košarke.
+4
7 3
Bigbadjohn
01. 04. 2026 08.53
To že- ampak velja tudi za ostale napadalce v ostalih moštvih lige-zakaj po tvoje vsi ne dosegajo takih števil?
-2
1 3
Koronavirusovec
01. 04. 2026 08.54
15 let nazaj je bila košarka skoraj enaka. dončić je že igral 7.5 let nazaj
+4
5 1
asdfghjklč
01. 04. 2026 09.12
Ja, nekdaj, v času Chamberlaina se je igrala košarka ekstremno hitro proti današnji, tudi 30 let nazaj isto veliko hitreje od današnjega časa - kolikor sem gledal pred meseci eno statistiko na ESPNju, je kazalo, da so v njegovih časih imeli med 120-130 napadov na tekmo, danes je povprečje med 95-100, zato je bilo tudi več točk, obramba je pa bila slaba ali pa je skoraj ni bilo. Takrat je tudi bilo kar nekaj primerjav med današnjo košarko, chamberlainovo pa jordanovo. V času chamb. so igrali bolj na centrih in ogromno pod košem, takrat še trojke niso obstajale, ni bilo takih rotacij, kot so danes, pa veliko slabša obramba, nekaj drugačnih pravil, ki so bila proti današnjim lažja in so dopuščala več (današnjih) napak ... Danes ogromno mečejo trojke, širijo igro, imajo vedno večje rotacije, so taktični itd ...
+0
4 4
Krog
01. 04. 2026 09.13
Vsaka era ima svoja pravila, pri obrambi ne gre za to, da je danes lažje, ampak da je drugače. Včasih: več kontakta, več “pretepanja”. Danes: manj dotika, več taktike in gibanja. Luka ima več prostora, hkrati pa se sooča z obrambami, ki ga preberejo do potankosti. Po domače: včasih so te ustavili s telesom, danes te z glavo.
+3
6 3
yanay
01. 04. 2026 10.26
Enormno število trojk se meče zato, ker se tako elegantno izognejo pretepanju pod košem!
+3
4 1
Čudovita zima
01. 04. 2026 08.27
Šport je oslarija, da ji ni para.
-10
6 16
myke
01. 04. 2026 08.32
Moreš bit res dolgočasn
+10
14 4
yanay
01. 04. 2026 10.28
Čudovita zima je za nami, prihaja pomlad!
+3
3 0
Čudovita zima
01. 04. 2026 12.28
De.
-1
1 2
