16 let od erupcije Tracyja Mcgradyja: 13 točk v 33 sekundah

McGrady je bil na naboru leta 1997 s strani Toronto Raptorsov izbran kot deveti. V nadaljevanju kariere je zaigral še za Orlando Magic, Houston Rockets, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks in na koncu še za San Antonio Spurs. 7-krat je bil izbran na tekmo zvezd, dvakrat tudi v idealno peterko sezone. V letih 2003 in 2004 je osvojil nagrado za najboljšega strelca lige, ko je v poprečju dosegal 32,1 oziroma 28 točk. Kariero, ki so jo žal pestile številne poškodbe, je končal pri 18.381 točkah, v povprečju jih je tako na tekmo dosegal 19,6.

Tracy McGrady je s trojko 35 sekund do konca znižal na 76:71. Spursi so kmalu zatem vrnili z dvema točkama, nakar je McGrady odgovoril z novo trojko, ob tem pa je izsilil še dodatni prosti met za 78:75. Ker je bilo na uri le še 24 sekund, so domači hitro naredili osebno napako, gostje pa so izkoristili oba prosta meta. V naslednjem napadu je McGrady iz nemogočega položaja še enkrat zadel za tri, tako da so Spursi, za katere sta tedaj igrala tudi slovenska reprezentanta Rašo Nesterović in Beno Udrih, vodili le še za dve točki.

Timu Duncanu se je nato slabih deset sekund pred koncem pod obročem domačih spodrsnilo, do žoge pa je prišel prav McGrady. Čeprav bi Rocketsom za podaljšek zadostoval že met za dve točki, se je zvezdnik domačih še enkrat odločil za trojko in jo tudi zadel. V zadnji sekundi je svojo srečo sicer preizkušal Tony Parker, ki pa mu ni uspelo doseči koša, tako da je ostalo pri zmagi moštva iz Houstona z 81:80. Veliki junak obračuna ga je zaključil s 33 točkami, osmimi skoki in petimi ukradenimi žogami. Pri raketah se je s 27 točkami izkazal tudi kitajski center Yao Ming.

Nesterović je pri Spursih začel celo v prvi peterki, v slabih 24 minutah je prispeval osem skokov, od tega štiri v napadu, štiri blokade in prav toliko točk. Udrih, ki je vstopil s klopi, je igral devet minut, v tem času pa je dosegel isto število točk kot njegov reprezentančni in klubski kolega.