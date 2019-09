17-letni Dan Duščak na uvodu sezone priključen članski ekipi Reala

Dan Duščak je star 17 let, v višino meri 182 centimetrov, v Realu se kali že dve leti, trenutno pa brani barve Realove mladinske selekcije. V Realu je tudi Urban Klavžar, galaktike pa je to poletje zapustil Žiga Samar, ki si želi več članskih minut. Odšel je v Fuenlabrado, kot posojeni igralec pa bo v drugi ligi branil barve Zamore. Letos poleti se je iz Heliosa v Madrid preselil tudi 14-letni Jan Vide.

Strokovni štab Reala se je ob desetih članskih igralcih, del katerih sta z novo sezono tudi do nedavno mladinca Usman Garuba in Mario Nakić, odločil, da k treningom priključi tudi tri košarkarje iz mladinske šole. To sta poleg Duščaka še 16-letni Italijan Matteo Spagnolo in 17-letni Hrvat Boris Tisma. Zaradi udeležbe na svetovnem prvenstvu na Kitajskem, ki si ga te dni lahko ogledate na Kanalu A (finale bo 15. septembra ob 13.50 na Pop TV), uvodoma na pripravah manjkajo Argentinci Facundo Campazzo, Nicolas Lapravittola, Gabriel Deck ter Španca Sergio LLull ter Rudy Fernandez.

Uvodoma brez Randolpha

Slovenski reprezentant Anthony Randolphše okreva po poškodbi gležnja in bo izpustil začetek sezone, nanj naj bi Pablo Laso računal od 21. septembra. Randolph je sicer v zaključni fazi okrevanja po julijski lažji operaciji gležnja. Real bo sicer septembra odigral pet pripravljalnih tekem, in sicer z Zenitom iz Sankt Peterburga, Unicajo, Liberbank Oviedom, Kirolbet Baskonio ali Obras Sanitariasom in Casademont Zaragozo.