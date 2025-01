17-letni košarkarski diamant umorjen pred očmi svoje mame

Filadelfijska policija je sporočila, da je do streljanja, pri katerem je bilo izstreljenih na desetine nabojev, prišlo, ko se je Noah Scurry s svojo mamo odpravljal v šolo. "Slišala sem veliko strelov, nato pa samo še krike njegove mame. Še vedno slišim, kako je jokala, medtem ko je na tleh gledala svojega sina," je za ameriške medije povedala ena izmed prič škandala.

Scurry je utrpel več strelnih ran in bil odpeljan v bolnišnico, kjer njegovega življenja niso mogli rešiti. Oblasti, ki zaenkrat niso aretirale še nikogar, ne vedo, kaj je bil razlog za strelski napad. Številni namigujejo, da bi lahko bila vzrok za umor 'diss' pesem, ki jo je izdal dan pred svojo smrtjo. V njej je, z masko na obrazu, besedno obračunal s svojimi sovražniki.

Scurry je bil kapetan košarkarske ekipe in eden najboljših učencev srednje šole Samuel Fels. "Bil je neverjetno pameten učenec in odličen človek. Vsakič, ko je vstopil v prostor, je prinesel svetlobo. Zmeraj je bil nasmeh na obrazih vseh, ki so bili okrog njega. Ne moremo sprejeti dejstva, da je umrl," je za tamkajšnje medije povedal eden izmed njegovih sošolcev.