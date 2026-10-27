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Košarka

17-letni Slovenec znova navdušil v Evroligi

27. 10. 2026 23.33 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Š.Z.
Stefan Joksimović

Slovenski košarkarski reprezentant Stefan Joksimović je v osmem krogu evrolige spet prikazal dobro predstavo. V porazu Baskonie proti madridskemu Realu s 86:104 je slovenski talent vpisal 12 točk. Z Barcelono je bil uspešen slovenski selektor Aleksander Sekulić, Katalonci so premagali Bayern z 88:84.

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17. letni Stefan Joksimović je prejšnji teden v evroligi postavil osebni rekord, ko je proti Panathinaikosu dosegel 13 točk. Danes je bil temu dosežku znova blizu. V dobrih 24 minutah na parketu je ob 12 točkah v statistiko zbral še štiri skoke, tri podaje in eno ukradeno žogo. Baskonia sicer ostaja pri eni zmagi na osmih tekmah na zadnjem mestu evroligaške druščine.

Uspešnejši je bil slovenski selektor Aleksander Sekulić na klopi Barcelone. Španska zasedba, pri kateri igra tudi Josh Nebo, je za peto zmago letos tesno premagala Bavarce. Nebo je dosegel 12 točk in pobral še devet skokov.

Dubaj je s 93:99 izgubil proti Parizu, slovenskega reprezentanta Klemna Prepeliča pa ni bilo v kadru ekipe iz emiratov. Pri tej je bil s 24 točkami najboljši Dwayne Bacon, a to ni bilo dovolj, da bi francoski zasedbi preprečil drugo zmago v sezoni.

Panathinaikos je tokrat doma z 80:75 ugnal Milano in je z izkupičkom sedmih zmag in enega poraza na vrhu evrolige. Za grško zasedbo je 20 točk vpisal Kendrick Nunn.

V Valencii je bil na sporedu dvoboj dveh ekip z vrha lestvice, Španci pa so proti turškemu Fenerbahčeju slavili z 86:78, s čimer sta obe ekipi zdaj izenačeni z izkupičkom 6-2 na drugem in tretjem mestu. TJ Shorts je pri Valencii zabeležil 23 točk.

Crvena zvezda pa je za peto zmago nadigrala Maccabi Tel Aviv in ga premagala s 100:78. Tyson Carter je zbral 24, Jared Butler pa 21 točk.

Rezultati:

Dubai – Paris Basketball 93:99

Crvena zvezda – Maccabi Tel Aviv 100:78

Bayern München – Barcelona 84:88

Panathinaikos – Olimpia Milano 80:75

Valencia – Fenerbahče 86:78

Baskonia – Real Madrid 86:104

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