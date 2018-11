19-letni Dončić že dobil svojo pesem, in sicer priredbo slavne Cohenove pesmi: Halleluka

Luka Dončić v ligi NBA ne navdušuje le slovenskih ljubiteljev košarke. Navdušil je tudi člane medijske hiše The Ringer. Ti so pripravili priredbo znamenite pesmi Leonarda Cohena Hallelujah. Poimenovali so jo Halleluka in ji dodali košarkarsko besedilo. V dveh dneh si jo je na YouTubu ogledalo že skoraj 100.000 uporabnikov.

"Halleluka: Oda Luki Dončiću" so jo poimenovali pri The Ringerju. Pesem je moč kupiti na medmrežju, za 25 evrov pa se prodaja tudi majica Halleluka. Pod zelo izvirno besedilo se je podpisal Jason Gallagher, pesem pa je zapel Isaac Lee.