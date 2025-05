Polzelani do naslova zmagovalcev in vrnitve v elitno košarkarsko druščino

OGLAS

Moštvi sta se v tej sezoni pomerili že trikrat – dvakrat v rednem delu prvenstva, kjer so bili uspešnejši Hopsi, ter enkrat v prvi finalni tekmi, ki je pretekli teden potekala na Polzeli. Tudi na tej so zmago slavili košarkarji Hopsov in tako v finalni seriji povedli z 1:0.

Hopsi so že v rednem delu sezone navdušili z izjemno statistiko. Zabeležili so 19 zmag in le tri poraze, kar jim je prineslo prvo mesto. Odlične igre so nadgradili tudi v kočnici, kjer niso poznali poraza. Z dvema zmagama so najprej odpravili Hidrio in Grosuplje ter za konec v velikem finalu še Celje.

Veteran Dino Murić je bilo prvi mož Polzelanov. FOTO: KD Hopsi Polzela icon-expand

Gostje so drugo finalno tekmo, ki je v Celju potekala v izjemnem vzdušju, odločno začeli in si že v prvi četrtini priigrali prednost 19:8. Celjani so v drugi četrtini ujeli ritem in nekoliko uspeli zaustaviti nalet nasprotnikov, a so Hopsi kljub temu na odmor odšli s prednostjo 15 točk. V drugem polčasu so domačini pokazali boljšo igro in tretjo četrtino dobili z delnim izidom 20:19. Tudi zadnja četrtina je potekala precej izenačeno, a so Hopsi ohranili zbranost in tekmo zasluženo dobili ter si tako zagotovili naslov zmagovalcev 2. SKL ter vozovnico za ligi OTP banka v prihodnji sezoni.

