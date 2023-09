20 najboljših evropskih košarkarjev v zgodovini lige NBA

Pred desetletjem ali dvema bi bilo dejstvo, da so naziv najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA štirikrat zapored osvojili Evropejci, preprosto nepredstavljivo. A danes so evropski super zvezdniki v najmočnejši ligi na svetu postali nekaj popolnoma vsakdanjega. Kljub velikim uspehom pa Luka Dončić, Nikola Jokić in Giannis Antetokounmpo niti približno niso edini igralci s starega kontinenta, ki so v ligi NBA pustili globok pečat. Manj kot mesec dni pred začetkom nove NBA sezone smo zbrali seznam 20 najboljših Evropejcev, ki so navduševali ameriške navijače.

20. Domantas Sabonis Edini košarkar z očetom na tem seznamu. Center, ki v svojem moštvu igra zelo pomembno vlogo pri organizaciji napadov. Trikratni All Star in letos izbran v tretjo najboljšo peterko rednega dela sezone. 19. Rik Smits 224 centimetrov visok in suh Nizozemec z odličnim metom s pol razdalje. Enkratni udeleženec All Star tekme, ki je v 12 sezonah v Indiani v povprečju dosegal 15 točk in 7 skokov.

18. Lauri Markkanen Finec, ki do minule sezone nikakor ni uspel doseči svojega potenciala. Pred sezono 2022/23 je v povprečju dosegal Ricku Smitsu skoraj identičnih 15 točk in sedem skokov. Njegov prihod v Utah Jazz pa je te številke napihnil na 25 točk in 8 skokov. Prvič je zaigral na All Star tekmi in uradno postal košarkar, ki je najbolj napredoval v tej sezoni. 17. Andrei Kirilenko AK47 kot so ga poimenovali v Ameriki. Še en košarkar, ki je blestel v dresu Utaha. Tam je na 681 tekmah v povprečju dosegal 12 točk, 5,6 skoka in 2,8 podaje na tekmo, čeprav so najbolj navduševale njegove predstave v obrambi, saj je v tem času v povprečju ukradel 1,4 žoge in blokiral dva meta.

16. Nikola Vučević Črnogorec je moderen center z odličnim metom. Kljub pomanjkljivostim v obrambi, je na 823 tekmah v dresih Philadelphie, Orlanda in Chicaga v povprečju dosegal 17 točk in 10,5 skoka. Na All Star tekmi je sodeloval dvakrat. 15. Zydrunas Ilgauskas 221 centimetrov visok Litovec z odličnim metom. Prav tako kot Vučević je dvakrat sodeloval na tekmi vseh zvezd. v 13 sezonah v dresu Miamija in Clevelanda pa je na 843 tekmah rednega dela v povprečju dosegal 13 točk in sedem skokov.

14. Goran Dragić V Sloveniji bo vedno znan kot zlati kapetan. Poleg Eurobasketa, pa je globok vtis pustil tudi v ligi NBA. Najboljše predstave je pokazal v dresih Phoenixa in Miamija. Na 946 tekmah je v povprečju dosegal 13 točk, 3 skoke in 5 podaj. V sezonah 2013/14 in 2016/17 pa je v povprečju dosegal 20 točk na tekmo. Enkrat (2018) je nastopil na All Star tekmi.

13. Detlef Schrempf Nemec, ki je dvakrat bil izbran za najboljšega šestega igralca rednega dela. Trikrat je igral na All Star tekmi, enkrat je bil član tretje najboljše peterke sezone, v povprečju pa je dosegal 12 točk in 6 skokov.

12. Rudy Gobert Eden najboljših obrambnih igralcev v minulih desetih letih. Še en v vrsti Evropejcev, ki so blesteli v Utahu. Poleg 12 točk in 12 skokov je na 611 tekmah v dresu Jazzov na tekmo blokiral 2,2 meta in bil trikrat izbran za najboljšega obrambnega igralca lige. Šestkrat je bil član najboljše obrambne peterke rednega dela, trikrat je nastopil na All Star tekmi, enkrat je bil izbran v drugo najboljšo, trikrat pa tretjo najboljšo peterko rednega dela. 11. Marc Gasol Ni edini Gasol na tem seznamu. Čeprav je njegov starejši brat Pau Gasol vedno bil bolj znan, je mlajši Marc Gasol tudi blestel v Ameriki. Svojo kariero je začel v Memphis Grizzlijih ravno zaradi svojega brata, saj so bile pravice za njegov izbor na naboru del odškodnine za prestop starejšega Gasola v Lakerse. Blestel je v obrambi in napadu in v dresu Memphisa v 11 sezonah na 769 tekmah v povprečju dosegal 15 točk in 8 skokov. Leta 2019 je s Torontom bil NBA prvak. Trikrat je sodeloval na All Star tekmi, enkrat pa je bil izbran v idealno peterko rednega dela. 10. Predrag Stojaković Eden najboljših strelcev z razdalje v zgodovini lige. Leta 2011 je bil prvak z Dallasom, najboljše predstave pa je kazal v dresu Sacramento Kingsov, pri katerih je na 518 tekmah v povprečju dosegal 18 točk in pet skokov na tekmo. Trikrat je nastopil na All Star tekmi in enkrat je bil izbran v drugo najboljšo peterko rednega dela.

9. Toni Kukoč Poleg naslednjega na seznamu je Toni Kukoč edini Evropejec z vsaj tremi naslovi lige NBA. Vse tri je osvojil v družbi Michaela Jordana pri Chicago Bullsih. Enkrat je bil šesti igralec sezone, v 13 sezonah pa je na 846 tekmah rednega dela v povprečju zbral 11 točk, 4 skoke in 4 podaje na tekmo. Leta 2021 pa je bil sprejet v hišo slavnih.

icon-expand Michael Jordan, Scotie Pippen in Toni Kukoč FOTO: Reuters

8. Tony Parker Evropejec z največ NBA naslovi. V družbi Manuja Ginobillija, Tima Duncana in Gregga Popovicha je osvojil kar štiri prstane, leta 2007 pa je postal prvi evropski MVP Finala. V 17 sezonah v dresu San Antonio Spursov je na 1.198 tekmah rednega dela v povprečju dosegal 16 točk, 6 podaj in 3 skoke. Šestkrat je nastopil na All Star tekmi, trikrat je bil izbran v drugo najboljšo peterko sezone (enkrat v tretjo), njegova številka 9 pa je za vedno upokojena pri njegovem nekdanjem klubu iz Teksasa.

7. Arvydas Sabonis "Ko bi ga le lahko videli v njegovih najboljših letih," je stavek, ki ga košarkarski navdušenci v Ameriki najpogosteje izgovorijo, ko slišijo ime visokega Litovca z neverjetnim občutkom za spektakularne podaje in mete. Zaradi pravil, ki so velevala, da igralci iz Sovjetske zveze ne smejo nastopati v Ameriki, je Arvydas Sabonis v ligo NBA prispel šele leta 1995 pri 30 letih starosti. Portland Trail Blazersi so ga na naboru izbrali že leta 1986 in zaradi njegove nadarjenosti so bili pripravljeni čakati skoraj desetletje na njegov prihod. A ta se skoraj ne bi zgodil, saj je takratni športni direktor kluba leta pozneje potrdil, da je zdravnik, ki je opravil Sabonisov zdravniški pregled pred podpisom pogodbe, dejal, da bi "glede na rentgenske posnetke zlahka prejel dovolilnico za parkiranje na mestu za invalide". Litovec je v Evropi imel številne težave s poškodbami, kljub temu pa je na koncu v dresu Portlanda zaigral na 470 tekmah in v povprečju dosega 12 točk in sedem skokov.

6. Pau Gasol Še en evropski center z "nežno roko". Leta 2002 je postal prvi tujec, ki je postal novinec leta. Španec ni navduševal zgolj v ligi NBA, saj je košarkar z največ lovorikami v reprezentančni košarki. S Španijo je osvojil kar 11 medalj in večkrat bil izbran za igralca turnirja. V Ameriki je največji vtis pustil pri Los Angeles Lakersih, s katerimi je v družbi Kobeja Bryanta osvojil dva prstana. V NBA-ju je odigral 17 sezon in v povprečju dosegel 17 točk, 9 skokov in tri podaje, blestel pa je tudi v obrambi z 1,6 blokade na tekmo. 5. Dražen Petrović Hrvaški košarkar o katerem so te dni v njegovi domovini začeli snemati film. Tako visoko na seznamu se ni znašel zaradi svojih dosežkov, ampak bolj zaradi tega kar bi lahko dosegel, če ne bi doživel tako hitrega in tragičnega konca. Še en košarkar, ki je svojo NBA kariero začel v Portlandu, vendar za razliko od Sabonisa tam ni pustil globokega vtisa, saj sta prednost pred njim na njegovem položaju imela Clyde Drexler in Terry Porter.

Posledično je v svoji prvi sezoni na parketu v povprečju preživel zgolj 12 minut, v tem času pa je uspel v povprečju dosegati sedem točk. Naslednjo sezono je prestopil v New Jersey Netse, kjer je končno zablestel. V naslednjih dveh sezonah je v povprečju dosegal 21 točk na tekmo ob odličnem odstotku meta. Postal je tudi prvi Evropejec, ki je bil izbran v eno od treh najboljših peterk rednega dela sezone. Na vrhuncu svoje kariere pri 28 letih starosti je umrl v avtomobilski nesreči, ki je tragično zaključila eno najbolj obetavnih karier v zgodovini evropske košarke.

4. Luka Dončić 60-21-10. Če vpišete te številke v spletni brskalnik Google, se bo ob vsakem rezultatu pojavilo ime ljubljanskega čarovnika, ki ligo NBA navdušuje od svojega prvega nastopa v dresu Dallas Mavericksov. Slovenec je v dosedanjih petih sezonah v ligi NBA v rednem delu v povprečju dosegal 27 točk, 8,6 skoka in 8 podaj. V končnici so že tako impresivne številke še višje (32, 9, 8). Na All Star tekmo ni bil izbran zgolj v svoji prvi sezoni, ko pa je bil novinec leta. Pri 24 letih starosti je že štirikrat bil izbran v idealno peterko sezone, s tem se je izenačil z naslednjim košarkarjem na tem seznamu. Za kontekst dodajmo, da je predhodnih 16 igralcev na tem seznamu skupaj bilo zgolj enkrat izbrano v najboljšo peterko sezone. Poleg Larryja Birda, Georga Gervina in Tima Duncana, je edini v zgodovini, ki mu je to uspelo štirikrat v prvih petih sezonah v ligi. Če bo Luka Dončić nadaljeval svojo kariero po trenutni poti, bo najverjetneje kariero zaključil kot eden najboljši košarkarjev (ne zgolj evropskih) v zgodovini.

3. Dirk Nowitzki Razlog zakaj so se pred Ljubljančana vrinili trije košarkarji je zelo preprost. So edini Evropejci v zgodovini lige, ki so naslov osvojili kot nedvomno najboljši košarkarji svojega moštva. Edini Evropejec, ki je poleg njih osvojil naziv najkoristnejšega košarkarja finala, je bil Tony Parker (2007), ko je poleg sebe imel še Tima Duncana in Manuja Ginobillija. So tudi edini trije Evropejci, ki so osvojili naziv najkoristnejšega igralca rednega dela. Dirku Nowitzkemu je to uspelo leta 2007, leta 2011 pa je osvojil do zdaj edini naslov v zgodovini Mavsov. V pokoj pri 40 letih starosti je odšel z 12 izbori v eno od treh najboljših peterk rednega dela sezone, 14-krat je igral na All Star tekmi, leta 2007 pa je bil tudi MVP rednega dela sezone. V NBA karieri je v rednem delu sezone zbral 31.560 točk in je še vedno najboljši strelec v zgodovini Dallasa. Za primerjavo jih ima Dončić pri 24 letih starosti 9.100.

icon-expand Luka Dončić in Dirk Nowitzki FOTO: AP

2. Giannis Antetokounmpo Naslednja košarkarja sta edina Evropejca z dvema nazivoma MVP-ja rednega dela. Za razliko od Dončića sta Giannis Antetokounmpo in Nikola Jokić potrebovala malo dlje, da sta se uveljavila na drugi strani oceana. Giannis je v idealno peterko rednega dela bil izbran (šele) pri 24 letih starosti, a takrat je tudi prvič postal MVP (2019), kar mu je uspelo tudi naslednjo sezono. Leta 2021 je končno postal tudi NBA prvak in MVP finala, v katerem je v seriji proti Phoenix Suns v povprečju dosegal 35,2 točke, 13,2 skoka in 5 podaj. Najbolj pa je izstopala njega predstava v odločilni šesti tekmi serije v kateri je dosegel 50 točk in 14 skokov ob 5 blokadah.

1. Nikola Jokić Nikola Jokić se je svojega prvega naslova veselil letos. Po dveh zaporednih MVP sezonah bi lahko postal edini poleg Larryja Birda, Wilta Chamberlaina in Billa Russella, ki bi ta naziv osvojil v treh zaporednih sezonah. A na koncu je Joel Embiid prvič osvojil to nagrado. Večina novinarjev, ki je glasovala zanj, pa je kmalu po koncu končnice odkrito priznala, da je storila napako. Jokić je edini košarkar v zgodovini, ki je postal MVP po tem, ko je bil izbran v drugi rundi nabora. Od njega se ni pričakovalo veliko, a leto za letom je mirno in tiho napredoval ter postal eden najbolj učinkovitih košarkarjev v zgodovini lige. Je eden redkih igralcev, ki lahko parket zapusti z manj kot desetimi točkami in nespornim izborom najboljšega igralca na tekmi. Je organizator igre v telesu centra. Je košarkar, ki iz vseh svojih soigralcev izvleče njihov maksimum. V letošnjem finalu je zlahka v povprečju dosegal 30 točk, 14 skokov in 7 podaj. V minuli sezoni je bil izjemno blizu povprečju trojnega dvojčka (24,5, 11,8, 9,8).