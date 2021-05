24 košarkarjev na širšem Sekulićevem seznamu

Dokončen načrt priprav in razpored pripravljalnih tekem bo štab reprezentance, kot piše na uradni spletni strani KZS, uskladil v prihodnjem tednu. Seznam reprezentantov, ki bodo kandidirali za nastop na turnirju v Kaunasu in bodo vabljeni na priprave, bo selektor Aleksander Sekulić razkril v zadnjem tednu meseca maja. Štirje olimpijski kvalifikacijski turnirji bodo med 29. junijem in 4. julijem potekali v Beogradu, Kaunasu, Splitu in kanadski Victorii. Na olimpijske igre v Tokio se bodo uvrstili le zmagovalci z vsakega prizorišča. Naša reprezentanca bo premierni nastop na olimpijskih igrah lovila v Kaunasu v konkurenci Angole, Poljske, Litve, Venezule in Južne Koreje. Slovenija bo v Litvi nastopila v skupini B, prvo tekmo pa bo igrala 30. junija proti Angoli ob 15.30 uri po slovenskem času. Naslednji dan jo ob isti uri, kot poroča uradna spletna stran krovne Zveze, čaka obračun s Poljsko, v primeru osvojitve prvega ali drugega mesta v skupini pa se bo v polfinalu srečala z najboljšima ekipama iz skupine A, Litvo, Venezuelo ali Južno Korejo.

Po odigranih tekmah znotraj posamezne skupine (29. in 30. junija ter 1. julija) ter prostem dnevu (2. julij), bosta 3. julija namreč na sporedu polfinalna obračuna (A1 : B2 in A2 : B1), 4. julija pa še finalni dvoboj zmagovalcev polfinala, ki bo prinesel udeleženca olimpijskih iger. V Tokio so že uvrščene Španija, Francija, ZDA, Argentina, Avstralija, Nigerija, Iran ter Japonska.



Širši seznam kandidatov za nastop na olimpijskih kvalifikacijah:

Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Vlatko Čančar (Denver Nuggets, ZDA), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Luka Dončić (Dallas Mavericks, ZDA), Zoran Dragić (Saski Baskonia, Španija), Gregor Glas (Dynamic, Srbija), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Gregor Hrovat (Cholet, Francija), Jan Kosi (Krka), Martin Krampelj (Ilirija), Luka Lapornik (Krka), Miha Lapornik (Den Bosch Heroes, Nizozemska), Jurij Macura (FMP Beograd, Srbija), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Blaž Mesiček (Split, Hrvaška), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Gravelines, Francija), Alen Omić (JL Bourg Basket, Francija), Klemen Prepelič (Valencia, Španija), Matic Rebec (OraSi Ravenna, Italija), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija), Žan Mark Šiško (Bayern, Nemčija), Miha Škedelj (Krka), Gašper Vidmar (Umana Reyer Venezia, Italija).