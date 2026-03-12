281 točk na obračunu Clippersov in Wolvesov, znova blestel Kawhi

Kawhi Leonard je imel ostrostrelsko natančen met iz igre. Statistika kaže, da je imel met iz igre 15:20, ob tem pa je zadel šest trojk od devetih metov za tri točke. V zgolj 31 minutah na igrišču je zabeležil svojo peto tekmo s 40 točkami v tej sezoni. Leonard je bil tokrat nezaustavljiv. Najboljši strelec pri Timberwolves Anthony Edwards je dosegel 36 točk. Forma dvakratnega prvaka lige NBA (2014 s San Antoniom in 2019 s Torontom) sovpada z impresivnim nizom zasedbe iz Kalifornije. Clippers so se po katastrofalnem začetku sezone vrnili na osmo mesto v zahodni konferenci z razmerjem 33 zmag in 32 porazov. Osmo mesto še pelje v končnico.

Kalifornijci lahko tako upajo na uvrstitev v končnico, kljub odhodom Jamesa Hardena, ki so ga zamenjali za Dariusa Garlanda, in centra Ivice Zubca sredi sezone.

Orlando se počasi zbuja

Orlando je prišel do pete zaporedne zmage v ligi NBA. Junak tekme proti Cleveland Cavaliers s 128:122 je bil Desmond Bane, ki je imel odličen večer s 35 točkami, šestimi skoki in šestimi podajami "Kar mi je bilo pri tem najbolj všeč, mislim, da smo se tekme lotili s pravo miselnostjo," je dejal Bane. "Vedeli smo, kaj je bilo treba narediti in to nam je na koncu uspelo." "Igramo pravilno in mislim, da se na obeh straneh igrišča žrtvujemo drug za drugega. Igra ne sloni samo na enem igralcu, ampak na vseh. Trudimo se, smo čvrsti v obrambi. To nam omogoča, da smo samozavestni v napadu, da tečemo in igramo svobodno. Bilo je zabavno."

Bane je takoj po podaji iz avta 18 sekund pred koncem zadel trojko in svoji ekipi zagotovil neulovljivo prednost. Pri Clevelandu je imel James Harden na svojem računu 30 točk in osem podaj. Cleveland na lestvici vzhodne konference ostaja na četrtem mestu (40 zmag, 26 porazov), tik pred Orlandom, ki je prehitel floridskega tekmeca iz Miamija na petem mesto (36 zmag, 28 porazov). Miami Heat ima 37 zmag, a 29 porazov.

Novi trojni dvojček 'Jokerja'

Odličen večer je tudi za košarkarji Denver Nuggets. Nikola Jokić je dosegel še en trojni dvojček (16 točk, 12 skokov, 13 podaj) za suvereno zmago nad Houston Rockets s 129:93. Rockets so na začetku tretje četrtine povsem odpovedali, razlog je bil tudi Jamal Murray, ki je končal tekmo s 30 točkami. Na lestvici na zahodu so štiri ekipe od tretjega do šestega mesta skoraj povsem izenačene. Houston in LA Lakers, za katere igra slovenski as Luka Dončić, imata 40 zmag in 25 porazov, Denver in Minnesota pa 40 zmag in 26 porazov. Na vrhu ima Oklahoma 51 zmag in 15 porazov, San Antonio pa je drugi z 48 zmagami in 17 porazi. V New Orleansu je Trey Murphy dosegel 28 točk, Dejounte Murray pa 27, s čimer so domači pelikani premagali Toronto s 122:111.

