Anketa lige NBA: Dončić drugi favorit za naziv MVP, Dallas tretji za naslov

Na vprašanje, katera ekipa bo dobila finale lige NBA v letu 2025, je kar 83 odstotkov generalnih direktorjev odgovorilo, da bodo to Boston Celtics. Drugi favorit je Oklahoma City Thunder s 13 odstotki. En glas oziroma približno tri odstotke pa so prejeli Dallas Mavericks. Za primerjavo, pred začetkom lanske sezone sta Boston in Denver prejela vsak po tretjino glasov.

Bolj so bila mnenja deljena, ko je bilo govora o kandidatih za naziv MVP. Vsaj en glas je prejelo osem košarkarjev, med njimi kar 40 odstotkov oziroma 12 glasov Shai Gilgeous-Alexander. Drugi je bil Luka Dončić, ki je prejel devet glasov, tretje mesto pa si s po dvema delijo Joel Embiid, Nikola Jokić in Jayson Tatum.