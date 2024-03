30 točk Antetokounmpa premalo za zmago Milwaukeeja

Slednji so ponoči visoko ugnali Milwaukee, ki na vzhodu ostaja drugi z razmerjem 42-24, a jim na vrhu vse bolj beži Boston z 51-14. Vodilna zasedba lige je na krilih Jaysona Tatuma (38 točk) kljub odsotnosti Kristapsa Porzingisa ugnala Utah s 123:107. "Gre za zakon povprečij. Vemo, da ne bomo igrali popolno vsako noč. Moraš vztrajati in verjeti, da boš večkrat naletel na dober dan," je dejal Tatum, ki pred tem na zadnjih štirih tekmah nikoli ni zadel več kot 39 odstotkov svojih metov. Danes je zadel 13 od 25 metov iz igre.

Na vrhu zahodne konference vlada vse večja gneča. Oklahoma City Thunder, ki je ponoči izgubila proti Indiana Pacers s 111:121, je tako kot Denver Nuggets pri razmerju zmag in porazov 45-20, sledi pa Minnesota s 45-21. Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića so s 37-28 še naprej osmi, pred njimi pa ostajata šesti Phoenix Suns (38-27) in Sacramento (37-27).

Minnesota je ohranila stik z vrhom in od njega nekoliko oddaljila Clippers (41-23). Anthony Edwards je za goste, ki bodo bržčas do končnice igrali brez poškodovanega Karl-Anthonyja Townsa , dosegel 37 točk in pobral osem skokov. S klopi je Nickeil Alexander-Walker prispeval 28 točk. Pri Clippers je zaradi težav s hrbtom dvoboj predčasno zaključil Kawhi Leonard (6 točk). "Ni skrivnost, da je bil to za nas doslej največji obračun sezone. Potem ko smo izgubili nekaj tekem zapovrstjo, in predvsem na način, na katerega smo izgubili, je ta tekma proti Clippers pomenila veliko več. So blizu na lestvici, zato upam, da je bila ta tekma glasnik večjih stvari," je po tekmi dejal Mike Conley (23 točk).

Bucks v Sacramentu niso imeli možnosti brez učinka Damiana Lillarda , ki je dvoboj končal z 10 točkami (met iz igre 2/12). Giannis Antetokounmpo je dosegel 30 točk ob 13 skokih. Pri kraljih so izstopali De'Aaron Fox z 29, Malik Monk s 25 in Domantas Sabonis (11 skokov, 8 podaj) z 22 točkami.

New York Knicks (38-27) so se oddolžili Philadelphia 76ers (36-29) za ponedeljkov poraz (73:79). Tudi tokrat so tekmecem dopustili manj kot 80 točk, a jih sami dosegli precej več za končnih 106:79. Josh Hart je dosegel 20 točk, 19 skokov in 10 podaj za četrti trojni dvojček sezone. Kratkohlačniki so v zadnjih dneh najboljše obrambno moštvo lige, saj so tekmecem na treh zaporednih tekmah dovolili največ 79 točk.

Na preostalih dveh tekmah so do zmag prišli košarkarji Memphis Grizzlies in Houston Rockets. Prvi so ugnali Washington Wizards s 109:97, drugi pa v gosteh tesno San Antonio Spurs s 103:101.