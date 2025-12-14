3000 gledalcev v Tivoliju, Mitrović: 'Pričakoval sem težjo tekmo'

Košarkarji Cedevite Olimpije so na tekmi lige ABA proti Bosni vpisali novo zmago in ostajajo trdno zasidrani na prvem mestu. V Tivoliju so bili od bosanskih gostov boljši z rezultatom 89:73. Zmaji so se tako vrnili na zmagovalne tirnice po sredinem porazu na gostovanju pri Manresi. V Hali Tivoli se je zbrala lepa množica, ki je štela skoraj 3000 gledalcev.

Cedevita Olimpija - Bosna FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdan Mitrović ljubljansko barko še naprej krmari proti visoki uvrstitvi tako v evropskem pokalu kot v ligi ABA. Proti Bosni so Zmaji vpisali še sedmo zaporedno zmago v regionalnem prvenstvu, kjer trenutno zasedajo sam vrh lestvice. Druga Budućnost, ki je na isti dan v isti dvorani visoko premagala Ilirijo, za katero je prvič zaigral Boban Marjanović, ima zmago manj od Ljubljančanov. Cedevita Olimpija je na prvih 9 tekmah izgubila zgolj enkrat, prav na gostovanju v Podgorici.

Zvezdan Mitrović FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Mitrović, ki je bil z zmago seveda zadovoljen, je od gostujoče ekipe pričakoval več: "Iskreno, pričakoval sem težjo tekmo. Po tekmi v Sarajevu so moji igralci vedeli, da morajo v srečanje kreniti agresivno in postaviti močno obrambo. Vseh 40 minut smo držali vodstvo in na koncu povsem zasluženo zmagali. Zelo spoštujem ekipo Bosne, tako da sem s tako zmago še posebej zadovoljen." Zmajem se je na tekmi proti Bosancem vrnil Thomas Kennedy, ki je bil odsoten zaradi bolezni. Še vedno pa manjkajo Rok Radović, Ognjen Jaramaz in Cameron Houindo, ki si je na gostovanju v Manresi zlomil dlančno kost. "Kennedyju se vidi, da še ni 100-odstotno pripravljen. Houindo bo zaradi zloma odsoten vsaj 6 tednov, še vedno čakamo Radovića. Ponavljam, da sem izredno zadovoljen s pristopom mojih igralcev," je zdravstveno sliko Zmajev komentiral črnogorski strateg.

Cedevita Olimpija - Bosna FOTO: Profimedia icon-expand

Najbolj strelsko navdahnjen v domači zasedbi je bil tokrat Aleksej Nikolić s 14 doseženimi točkami. Sledil je DJ Stewart s 13, Umoja Gibson pa je dodal 11 točk. Med strelce so se pri Cedeviti Olimpiji vpisali vsi igralci, ki so stopili na parket, z izjemo Luke Brajkovića. V Hali Tivoli se je zbralo lepo število gledalcev. Tekmo med Cedevito Olimpijo in Bosno si je ogledalo skoraj 3000 ljudi, v dvorani, v kateri je dobrih 6 ur prej igrala Ilirija, je vladalo dobro vzdušje, ki je navdušilo tudi Williama McNaira: "Odlična atmosfera! Tivoli me spominja na dvorano moje srednje šole. Za nami je dobra tekma in še toliko boljša ekipna zmaga. Po zadnji medsebojni tekmi smo se morali dokazati. Postavili smo močno obrambo in ustavili tekmeca. Zdaj se moramo pripraviti na torkovo domačo tekmo."

