Dončić najhitreje do trojnega dvojčka s 30 točkami v zgodovini lige NBA

ESPN-ovi statistiki so razkrili še en zanimiv podatek, in sicer to, da je Dončić prvi košarkar v zadnjih 20 sezonah, ki je zbral 30 točk in 5 podaj v enem od polčasov, ob tem pa iz igre metal vsaj 90-odstotno. Ljubljančan se že v času debitantske sezone po dosežkih pogostokrat znašel v primerjavi z legendami NBA-košarke, kot soOscar Robertson, Magic Johnson, Michael Jordan in LeBron James. Temu je tako tudi letos, ko podira različne rekorde, obenem pa vpisuje dosežke, pod katere se lahko podpišejo le izbrana imena NBA-košarke. A te primerjave, so po mnenju izvršnega direktorja Dallas Mavericksov Donniea Nelsona pri Lukovih 20 letih še prezgodnje. "Lepo je, da se ga primerja med večne legende, toda star je komaj 20 let," je v pogovoru za ESPN-ov radio povedal Nelson. "Komaj je dobro začel svojo kariero. Ima še dolgo, dolgo pot in imeli smo dokaj ugoden razpored na začetku sezone. Ne bom šel na prvo žogo in ga primerjal z najboljšimi, kaj so oni počeli, kaj počne on. Ima potencial, da. Toda moral bo zmagovati na najvišji ravni," je opozoril Nelson, ki je s tem zagotovo (tudi) želel zmanjšati vse večji pritisk na Dončića ob izvrstnih predstavah, ki ga visoko uvrščajo tudi v boju za MVP nagrado. Trenutno je na ESPN-ovi lestvici tretji, z minimalnim zaostankom za Jamesom Hardnom in Giannisom Antetokounmpom.