44 točk Irvinga za zmago Dallasa proti New Yorku, Dončić ni igral

Potem pa so v ključni posesti tekme Mavericksi pobrali kar tri skoke v napadu, kar je na koncu z odprto trojko kronal Josh Green . Knicksi na drugi strani niso odgovorili in njihovega niza petih zaporednih zmag je bilo konec.

Tudi tokrat debakel ni bil daleč. Po vodstvu z 20 točkami (113:93) sredi zadnje četrtine so domačini gostom iz velikega jabolka dovolili povratek in minuto pred koncem je bila le še točka razlike (121:120).

Popotnica ni bila najboljša. Dalllas Mavericksi so povratek Jalena Brunsona v Teksas pričakali brez treh košarkarjev prve peterke, poleg Luke Dončića sta manjkala še Dante Exum in Dereck Lively II . Za nameček so varovanci Jasona Kidda na prejšnji tekmi utrpeli enega najhujših porazov sezone, ko jih je razglašeni Memphis ugnal za kar 17 točk.

"Priti do treh skokov v napadu je bilo ključno. Josh ni okleval pri metu za tri, čeprav je v istem napadu že zgrešil. Opravil je izjemno delo na obeh koncih parketa. V obrambi je s fizično obrambo utrujal Brunsona, v napadu pa je zadel ključno trojko," je bil z učinkom nenadejanega junaka zadovoljen Kidd.

Največ zaslug za pomembno zmago gre sicer pripisati izjemnemu Kyrieju Irvingu, ki je v 40 minutah dosegel 44 točk (met iz igre 15/26, 6/10 za tri), deset asistenc in dve ukradeni žogi. Tim Hardaway mlajši je ob vseh odsotnih začel v prvi peterki in srečanje končal pri 32 točkah, tudi on je zadel kar šest trojk, iz igre pa metal 10/20.

Enako točk kot Hardaway je za goste dosegel v Dallasu rojeni Julius Randle, pri 30 (dodal je še osem podaj) pa se je zaustavil Jalen Brunson, ki je prvič zaigral v Dallasu, odkar je franšizo zapustil poleti 2022. To je bil sploh prvi poraz za Knickse, odkar so v zamenjavi 30. decembra iz Toronta pripeljali OG Anunobyja. Ta je tokrat zmogel le deset točk, zgrešil je pet od šestih metov za tri.

Dallas bo serijo sedmih zaporednih domačih tekem sklenil z obračunoma proti New Orleansu, ki ob enakem številu zmag (23) in porazu manj zaseda šesto mesto zahodne konference, medtem ko so Kiddovi varovanci sedmi. Na drugi strani je New York šeste moštvo vzhoda (22:16).