34 minut nove Dončićeve poezije za peto zaporedno zmago Dallasa

Košarkarji Houstona so za kratek čas vodili zgolj na začetku tekme, potem pa so Dallas Mavericksi na krilih zopet izjemnega Luke Dončića zagospodarili na parketu. Že na polčas so odšli z dvomestno prednostjo, ki se je v nadaljevanju le še povečevala, tako da vprašanja o zmagovalcu na koncu niti ni bilo.

Največji delež k peti zaporedni zmagi Teksašanov je prispeval prav 23-letni slovenski zvezdnik, ki je še drugič zapored dosegel trojni dvojček. Potem ko je New Yorku nasul neverjetnih 60 točk, zraven pa imel še 21 skokov in deset asistenc, se je tokrat ustavil pri 35 točkah, 13 podajah in 12 skokih.

Velja omeniti, da je dvomestne številke v treh najpomembnejših individualnih statističnih prvinah dosegel že sredi tretje četrtine. Ob ugodni prednosti pa mu je Jason Kidd tokrat lahko namenil nekoliko več počitka, saj je Dončić srečanje končal že osem minut pred koncem, nato pa prešerno razpoložen s klopi spremljal predstavo soigralcev. Skupno je igral 34 minut, kar je tri minute manj od njegovega povprečja v tej sezoni.