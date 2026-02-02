Naslovnica
Košarka

365 dni Dončića v mestu angelov

Los Angeles, 02. 02. 2026 08.30 pred 1 uro 5 min branja 6

Avtor:
Anže Mlakar
Luka Dončić THUMB

2. februarja lani so Dallas Mavericksi v zgodovinski menjavi k Los Angeles Lakersom poslali Luko Dončića. Slovenskemu zvezdniku je bilo težko zapustiti franšizo, pri kateri je želel ostati do konca kariere, kljub temu pa se je Dončić hitro privadil na novo okolje, v katerem so ga takoj vzljubili tako navijači kot tudi igralci in trenerji.

Luka Dončić se je kot tretji izbor na naboru novincev Lige NBA leta 2018 sprva pridružil Atlanta Hawksom, ki so ga takoj menjali v Dallas. Njihov dres je prvič oblekel 29. septembra 2018, zadnjič pa za Maverickse zaigral na božični dan leta 2024, ko je staknil poškodbo, zaradi katere ga je čakal mesec in pol prisilnega počitka. Takrat nihče ni pričakoval, da bo slovenski zvezdnik po vrnitvi na parkete nosil dres Lakersov, najbolj pa je to prizadelo prav Dončića, ki je v šestih letih in pol vzljubil Dallas in večkrat odkrito priznal, da želi v tretjem največjem mestu Teksasa končati svojo NBA kariero.

Luka Dončić v dresu Dallasa
Luka Dončić v dresu Dallasa
FOTO: AP

Takratni generalni direktor franšize Nico Harrison pa je imel drugačne načrte. Prav on je bil tisti, ki je Dončića ponujal številnim moštvom lige, na koncu pa se je za menjavo dogovoril z jezerniki, ki so v zameno za slovenskega košarkarskega asa v Dallas poslali Anthonyja Davisa. "Verjamem, da je obramba tista, ki prinaša naslove v Ligi NBA," so besede, s katerimi je svojo odločitev v dnevih, tednih in mesecih po menjavi branil Harrison. Njegova poteza se je izkazala za eno najslabših v zgodovini lige, Mavsi pa so ga novembra odpustili in s tem vrnili nekaj veselja med navijače njihovega moštva.

Med prvo in zadnjo tekmo Dončića v Dallasu je minilo 2280 dni, v tem obdobju pa je slovenski zvezdnik za to franšizo odigral še 420 obračunov. V povprečju je na tekmo dosegal 28,6 točke, 8,7 skoka in 8,3 podaje. Kot igralec Mavsov je dobil nagrado za novinca leta, petkrat zaigral na tekmi zvezd, bil uvrščen v ekipo leta in Dallas v sezoni 2023/24 popeljal do naslova prvaka zahodne konference Lige NBA.

Luka Dončić po zmagi v finalu zahodne konference leta 2024
Luka Dončić po zmagi v finalu zahodne konference leta 2024
FOTO: AP

O njegovi selitvi se ni govorilo ogromno le zaradi dejstva, da je že leta med najboljšimi košarkarji sveta, pač pa tudi zato, ker je postal član najslavnejše franšize v svetu košarke. Za slednjo je debitiral 11. februarja, ko so jezerniki pred domačimi navijači prepričljivo premagali Utah Jazz, s svojimi nekdanjimi soigralci pa se je prvič po menjavi srečal 26. februarja, ko je Dallas v mestu angelov padel z rezultatom 107:99, Dončić pa je tekmo sklenil s trojnim dvojčkom (19 točk, 15 skokov, 12 asistenc).

10. aprila smo dočakali težko pričakovano gostovanje Lakersov pri Mavsih, ki je bilo za Dončića izjemno čustveno. Pred začetkom spektakla so v dvorani American Airlines Center predvajali videomontažo najlepših trenutkov Dončića v dresu Dallasa. "Ko sem gledal ta videoposnetek, sem pomislil, da ne bom mogel igrati tekme. Vsi soigralci so me podpirali, kar res cenim," je po zmagi s 112:97 povedal najboljši igralec tekme, ki je vknjižil kar 45 točk, glasno pa so ga podpirali tako gostujoči kot tudi domači navijači.

Dallas si ob odsotnosti slovenskega asa v lanski sezoni ni uspel zagotoviti končnice, Lakersi pa so na zahodu končali na odličnem tretjem mestu, kar jim je prineslo serijo proti Minnesota Timberwolvesom. Zmagovalca smo dobili že po petih tekmah, Dončić je tri sklenil kot najučinkovitejši posameznik, kljub temu pa so košarkarji iz mesta angelov dobili le eno od petih tekem in presenetljivo predčasno končali sezono.

26-letni Slovenec je začetek poletja izkoristil za nekaj oddiha, pred, med in po tem pa trdo delal na svoji formi. Ob koncu julija se je za nekaj dni odpravil v Združene države Amerike, s preobraženim telesom zablestel na naslovnici revije Men's Health, nato pa z Lakersi podpisal novo, triletno pogodbo za 142 milijonov evrov. "S podpisom nove pogodbe nadaljujemo po skupni začrtani poti. Ob tej priložnosti bi se zahvalil organizaciji, soigralcem in vsem navijačem, ki jim srce bije za naše moštvo in ki so do mene izkazali neverjetno naklonjenost od prvega dne. Gre za izjemno organizacijo in resnično verjamem vanjo. Še naprej bom trdo delal in naredil vse, da osvojimo naslov ter da bom skupnosti jezernikov v ponos. To je šele začetek, veselim se naše skupne prihodnosti in vsega, kar bomo ustvarili," je ob podaljšanju sodelovanja dejal Dončić.

Luka Dončić v dresu Lakersov
Luka Dončić v dresu Lakersov
FOTO: Profimedia

Ta se je nato vrnil v Slovenijo, oddelal priprave za EuroBasket, nato pa z izbrano vrsto odpotoval na evropsko prvenstvo, kjer so Slovence v četrtfinalu izločili poznejši prvaki iz Nemčije. Dončić se je zatem odpravil nazaj čez lužo, kjer je 22. oktobra prvič v sezono Lige NBA vstopil kot jezernik. Ob odsotnosti poškodovanega LeBrona Jamesa so Lakersi na krilih Dončića in Austina Reavesa odlično začeli novo poglavje v najmočnejši košarkarski ligi na svetu in na uvodnih 20 tekmah zabeležili 15 zmag.

Austin Reaves in Luka Dončić
Austin Reaves in Luka Dončić
FOTO: AP

Naslednja dva obračuna je Slovenec izpustil, razlog za to pa bi težko bil lepši. Dončić je namreč v začetku decembra odpotoval v domovino, kjer sta se z zaročenko Anamario Goltes razveselila drugorojenke Olivie. Za uživanje v skupnih čudežnih trenutkih ni bilo veliko časa, saj se ta v Ligi NBA ni ustavil, tako da se je slovenski zvezdnik hitro vrnil v Los Angeles, kjer Lakersom v preostanku decembra ni šlo vse po načrtih.

In tako je še zdaj, jezerniki so sicer po novem letu nanizali tri zmage, od takrat pa njihova forma izredno niha. Na lestvici zahodne konference zasedajo šesto mesto, do konca rednega dela sezone pa je še 34 tekem, tako da se lahko še zmeraj vse spremeni.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: Profimedia

Lakersi veliki zmagovalci menjave z Dallasom

Harrison je ob menjavi, do katere je prišlo pred natanko letom dni, sanjal o granitni obrambi Mavsov, ki pa je trenutno vse prej kot to. Moštvo iz Teksasa v povprečju na tekmo prejme več točk kot zasedba iz mesta angelov, ki je kar pet mest nad njimi.

To, da je Dallas naredil največjo napako v zgodovini franšize, kaže tudi statistična primerjava protagonistov dogovora. Davis, katerega kariera je zaznamovana s številnimi težkimi poškodbami, je tudi od selitve v Teksas več okreval kot igral.

Statistična primerjava Luke Dončića in Anthonyja Davisa od menjave
Statistična primerjava Luke Dončića in Anthonyja Davisa od menjave
FOTO: Sofascore.com
košarka liga nba luka dončić los angeles lakers dallas mavericks

športnik66
02. 02. 2026 09.06
Luka Dončić = car! Največji promotor Slovenije v svetu! Lahko smo ponosni nanj! Bravo Luka. Kar tako naprej!
Odgovori
+2
5 3
Morgoth
02. 02. 2026 09.08
Kaj imaš ti od te promocije?🤡
Odgovori
-3
2 5
Amor Fati
02. 02. 2026 09.15
Z neumnimi ljudmi se ne da prepirat in dobit debate.
Odgovori
+1
1 0
CelyCely
02. 02. 2026 09.16
Kaj imaš ti od zavisti?
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
02. 02. 2026 09.30
š96, osebno me bolj razveseljuje Domen Prevc. Cel svet premaguje lastnoročno i nkrovnim organizacijam FIS dela sive lasje! Poglej si, kako je s svojo drznostjo in pripadnostjo premaguje in spravlja v obup germanske kot skandinavske države reprezentance, katere dobesedno besnijo zaradi takšne dominicije Slovenca!
Odgovori
0 0
Amor Fati
02. 02. 2026 09.05
Res je. Strinjam se. Brez Austina so kot razbita vojska, z njim pa kot generali.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
