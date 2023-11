38 točk Wembanyame dovolj za zmago Spursov v Phoenixu

Victor Wembanyama, prvi izbor nabora novincev pred to sezono, je igral šele na peti tekmi v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. V prvem polčasu je dosegel 20 točk, ko je s soigralci povedel za 27 točk (75:55). Domačim je v nadaljevanju uspelo ne le znižati izid, na 116:116 so izenačili, ko je trojko zadel Keita Bates-Diop štiri minute in 21 sekund pred koncem. Spurs so odgovorili z 12 zaporednimi točkami, od tega jih je 10 dosegel 19-letni Wembanyama, s tremi prostimi meti, zabijanjem, trojkama in metom iz obrata.

"Včasih 20 in več točk prednosti ni dovolj za zmago, to je lekcija te tekme. Na koncu mi je uspelo zadevati mete, na vrsti sem bil jaz. Že jutri pa bo to nalogo dobil kdo izmed soigralcev," je skromno dejal mladi Francoz. Na drugi strani je povratnik po poškodbi gležnja Devin Booker 21 od svojih 31 točk zabeležil v drugem polčasu, temu pa je dodal še 13 skokov in devet podaj. Kevin Durant, vzornik Wembanyame, je v zadnjih dveh četrtinah nanizal 15 od 28 doseženih točk.