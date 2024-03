40 točk LeBrona premalo za zmago proti Golden Statu

Jezerniki so imeli na domačem parketu precej smole. Zaradi udarca v levo oko so že zgodaj izgubili Anthonyja Davisa, na koncu pa so doživeli poraz kljub izjemni predstavi prvega med zvezdniki LeBrona Jamesa, ki je navdušil s 40 točkami. "Velika zmaga za nas," se je po obračunu smejalo Stephenu Curryju. "Ne vem, kdaj smo jih nazadnje premagali tukaj. Velika stvar."

Dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA Curry je izpustil zadnje tri tekme Golden Stata. Njegova odsotnost se zelo pozna, saj so bojevniki brez njega v tej sezoni le enkrat zmagali, doživeli pa štiri poraze. Šestintridesetletni štirikratni prvak lige NBA se je vrnil z zanesljivo predstavo, dodal je šest skokov in pet podaj, medtem ko je zadel 12 od 24 metov iz igre. Z razdalje še ni bil tako natančen, saj je iz desetih poskusov za tri le trikrat poslal žogo skozi koš. "Vedno bodo govorili o meni in njem," je o Jamesu dejal Curry. "Nocoj je šlo za celotno našo ekipo. Le popolni lahko zmagamo."