40 točk Townsa za zmago Knicksov, nov zgodovinski dosežek Duranta

Toda Knicks so si z zmago na tretjem in obenem zadnjem medsebojnem obračunu redne sezone letos zagotovili pravico do hvalisanja pred svojimi tekmeci, potem ko sta ekipi na prejšnjih dveh tekmah osvojili vsaka po eno zmago.

Rivalstvo Pacers - Knicks je eno najbolj gorečih v ligi NBA, vrhunec pa je doseglo v 90. letih prejšnjega stoletja, ko sta se ekipi med letoma 1993 in 2000 šestkrat srečali v končnici.

Knicks so razmerje zmag in porazov izboljšali na 35-18 in ostali na tretjem mestu vzhodne konference, četrtouvrščena Indiana pa ima zdaj 29-23.

Philadelphia 76ers so doživeli še četrti poraz v nizu, potem ko so doma klonili proti Toronto Raptors s 103:106. Mizeren večer za Sixers je potrdil prvi zvezdnik Joel Embiid, ki je izgubil dragoceno žogo, ko so domači v zadnjih sekundah skušali dobiti tekmo, tako pa je zmago podaril Torontu.

Ko so Sixers zaostajali s 103:105, se je Embiid znašel povsem odprt na robu loka, a je izpustil priložnost za met z razdalje in namesto tega šel proti košu ter izgubil posest žoge.

Domači trener Nick Nurse je za poraz svoje ekipe okrivil pomanjkljivosti svojih varovancev v napadu. "Ni zabavno izgubljati tekem. Vidim nekaj rasti v obrambi, toda napad je trenutno še vedno precej okoren," je dejal Nurse.

"Nocoj smo imeli priložnosti, le žoge nismo dobro metali," je prepričan trener.