'Učna ura' 41-letnega LeBrona za naivnega Turka in konec impresivnega niza

LeBron James je v svoji bogati karieri nabral štiri naslove prvaka lige NBA, deset nastopov v finalu lige in štiri nazive najkoristnejšega igralca rednega dela sezone (MVP). 41-letnik iz Akrona je bil pred porazom s Houstonom tudi lastnik najdaljšega niza tekem brez poraza na domačih tekmah, na katerih bi lahko zaključil eno od serij v končnici.

Kar 16-krat zapored je James slavil na takih tekmah, zadnjič pa je v takem primeru izgubil leta 2008, ko je s Clevelandom vodil s 3:1 v zmagah proti Washingtonu. Tudi Lakersi so pokvarili vtis na takih tekmah, saj so pred porazom s Houstonom na peti tekmi serije, v kateri so vodili 3:1, izgubili le enkrat v 41 primerih. Zadnjič jih je v takem položaju premagal Phoenix davnega leta 2006.

LeBron James je svoje bogate izkušnje izkoristil tudi na tej tekmi, ki jo je zaključil s 25 točkami, tremi skoki in sedmimi asistencami na svojem računu. Izsilil je tudi 10 prostih metov. Pri izvajanju enega od njih v zadnji četrtini pa je Jamesa zmotila pripomba centra Houstona Alperina Senguna .

Turek mu je dejal, da je bila odločitev sodnikov zelo "mehka". S tem je seveda namigoval, da je James osebno napako izsilil, kar štirikratnemu MVP-ju finala ni bilo všeč. "Si rekel, da je bila mehka osebna napaka?" je James najprej vprašal Senguna. "Kdorkoli drug v tvojem moštvu bi lahko rekel kaj takega, ti pa nikakor ne. Ti kaj takega ne smeš reči. Ne smeš. Ti si edina oseba tukaj, kateri je prepovedano reči kaj takega," je 18 let mlajšemu nasprotniku zažugal izkušeni James. S tem je namignil, da je prav Turek tisti, ki redno izsiljuje osebne napake nasprotnikov.

Oba bosta imela novo priložnost za dokazovanje v noči na soboto. Luka Dončić zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo mogel pomagati svojim soigralcem, LeBron James pa bo s svojim moštvom poskušal preprečiti velik preobrat Houstona, ki bi v primeru napredovanja iz prvega kroga postal prvo moštvo, ki bi zmagalo po zaostanku s 3:0 v zmagah.