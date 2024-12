43 točk in prvi trojni dvojček sezone za Tatuma ob zmagi v Chicagu

Boston je tako ostal v bližini Cleveland Cavaliers, ki so z zmago nad Philadelpho 76ers s 126:99 izboljšali svoj najboljši izid lige na 25 zmag ob štirih porazih. Darius Garland je dosegel 26 točk in vodil šest igralcev Clevelanda z dvomestnim številom.

Za Celticse, ki so jih v četrtek na domačem parketu presenetili biki in zmagali s 117:108, je Kristaps Porzingis dodal 22 točk, Jaylen Brown pa 19. Nikola Vučević je z 19 točkami in 10 skoki vodil gostujočo zasedbo, medtem ko je Zach LaVine , ki je v prejšnjem medsebojnem dvoboju dosegel 36 točk, tokrat ostal pri 14.

Los Angeles Lakers so z 32 točkami LeBrona Jamesa premagali Sacramento s 103:99 za drugo zmago v treh dneh nad Kingsi. Sacramento je zaostajal za 10 točk manj kot tri minute do konca, a so nato zmanjšali zaostanek na dve točki nekaj več kot minuto pred zaključkom. Lakersi so na koncu vendarle zdržali pritisk. James je dodal še sedem skokov in šest podaj ter prišel do štirih ukradenih žog v obrambi.

V Milwaukeeju je Giannis Antetokounmpo ostal brez tekme in s krči v hrbtu, Damian Lillard se mi je pridružil na bolniški zaradi poškodbe mišice. Toda Bobby Portis je dosegel 34 točk in popeljal Buckse do zmage s 112:101 nad Washington Wizards.

Golden State Warriors so se vrnili po osupljivem porazu z 51 točkami razlike proti Memphisu z zmago s 113:103 nad Minnesoto Timberwolves v Minneapolisu. Zvezdnik San Antonio Spurs Victor Wembanyama je dosegel 30 točk in izenačil svoj rekord kariere z 10 blokiranimi meti, ko so Spursi premagali Portland Trail Blazers s 114:94. Jalen Brunson je nanizal 39 točk za zmago New York Knicks s 104:93 nad New Orleans Pelicans.