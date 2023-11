'43 točk v zadnji četrtini je proti elitnim ekipam enostavno preveč'

"Ne moreš računati na zmago, če v zadnji četrtini prejmeš 43 točk," je zamujeno priložnost pri prvakih iz leta 2021 obžaloval trener Jason Kidd, ki je pohvalil Milwaukee z besedami, da gre za eno izmed "elitnih" ekip lige NBA.

Njegovi varovanci so še devet minut pred koncem srečanja vodili z dvomestno prednostjo, potem pa sta stvari v svoje roke prevzela Giannis Antetokounmpo in Damian Lillard (40 in 27 točk). Strelski obračun zvezdniških dvojcev sta sicer dobila Luka Dončić (35 točk, devet skokov, devet podaj) in Kyrie Irving (39 točk, šest asistenc, štirje skoki), a bo košarkarjem Dallasa to v slabo uteho.

Poraz s 125:132 je njihov četrti v sezoni. Toliko bolj ga lahko obžalujejo, ker je Milwaukee igral drugo tekmo v dveh dneh. "V drugem polčasu je bilo nekaj stvari, ki jih moramo izboljšati. Iz poraza lahko potegnemo marsikaj. Sedaj se moramo pripraviti na Sacramento," je razmišljal Irving, ki se z Dončićem na parketu vse bolje znajde, kar je priznal tudi sam.

"Ko nama gre tako dobro, kot nama je šlo tokrat, je lažje za celotno ekipo. Danes nam je to uspevalo v valovih, moramo pa graditi na konsistenci," je pojasnil.