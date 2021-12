46 točk Curryja ob 57-odstotnemu metu za tri točke, Čančar odlično izkoristil ponujeno priložnost

24-letni Primorec Vlatko Čančar po poškodbi v prvem delu sezone dobiva vse več priložnosti v zadnjih tednih. Tokrat je bil zaradi odsotnosti Aarona Gordona uvrščen v prvo postavo, kar je prvič v tej sezoni in drugič v svoji karieri, in bil razpoložen pri metu, zadel je pet od šestih poskusov iz igre, vključno z enim metom za tri točke.

Prvo ime Denverja je bil znova srbski center Nikola Jokić, ki je sicer ob nekoliko slabšem metu dosegel 29 točk, ob tem dodal še 21 skokov in pet podaj, kar pa ni bilo dovolj za zmago. Za to sta pri moštvu Charlotte Hornets poskrbela rezervista Kelly Oubre Jr in P. J. Washington v izjemni zadnji četrtini, v kateri je gostujoče moštvo izničilo veliko prednost Denverja. Ta je v zadnjem delu tretje četrtine znašala že 19 točk (90:71), a nato v zadnji četrtini hitro skopnela, v zaključku pa je s tremi trojkami Washington poskrbel za poraz Denverja. Oubre Jr je tekom zaključil s 23 točkami kot prvi strelec gostov.

V pretekli noči sta do novih zmag prišli tudi obe najboljši moštvi v ligi. Phoenix Suns so s 113:101 prišli do pete zaporedne zmage in so zdaj pri izkupičku 26:5. K zmagi sta največ prispeval Devin Booker s 30 točkami in Cam JohnSon z 21. Medtem je znova blestel prvi zvezdnik letošnje sezone Stephen Curry, ki je za novo, 25 zmago Goldena State Warriors, tokrat prispeval 46 točk. Blestel je pri metu za tri točke, zadel jih je kar osem iz 14 poskusov. Dobro je svoje delo opravil tudi Gary Payton II, ki se je zaustavil pri 22 točkah, to pa je tudi njegov strelski rekord sezone.