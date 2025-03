50 točk Shai Gilgeous-Alexandera za zmago Oklahome

"Poskušam biti samo agresiven na parketu, poskušam pridobiti ekipno energijo, skušam odigrati pravo igro. Karkoli mi žoga in igra rečeta, to naredim," je dodal Kanadčan.

Najboljši strelec za Houston je bil Cam Whitmore s 27 točkami in z 11 skoki, medtem ko je Reed Sheppard dosegel 25 točk.

Četrta ekipa zahoda Memphis Grizzlies se še ni izkopala iz težav in je doma izgubila šesto tekmo od zadnjih osmih, ko je s 130:132 klonila proti Atlanta Hawks. Tekma se je končala s polaganjem Carisa LeVerta v zadnji sekundi in zagotovila zmago gostom. LeVert je kar 16 točk dosegel v zadnji četrtini.

Najboljši strelec za Atlanto je bil Zaccharie Risacher s 27 točkami, LeVert jih je 25 dodal s klopi.

Pri grizlijih je Desmond Bane dosegel svoj prvi trojni dvojček s 35 točkami, z desetimi podajami in desetimi skoki.

Trener Memphisa Taylor Jenkins je dejal, da ne dvomi, da bo njegova ekipa končala niz slabih dosežkov in se vrnila: "To nam je uspelo vsako leto, odkar sem tu. V ekipi so prisotne poškodbe, očitno imamo pomanjkljivosti na strani obrambe. Samo zbrati se moramo in igrati na ravni, ki smo jo sposobni."

Detroit Pistons so dosegli novo zmago in si povečali možnosti za neposredno uvrstitev v končnico. Pistons so proti Utah Jazz slavili s 134:106, to je bila zanje deseta zmaga na 11. tekmi. V ligi NBA so v boljši formi le Cleveland Cavaliers na vrhu vzhodne konference. Bati so na šestem mestu, kar jim omogoča neposreden nastop v končnici, ki se začne čez slabih šest tednov.

Stephen Curry se je vrnil v domačo Charlotte in popeljal Golden State Warriors do zmage nad Hornets s 119:101. Dosegel je 21 točk in deset podaj. Prvi strelec domače ekipe je bil Miles Bridges s 35 točkami in z devetimi skoki, vendar so sršeni izgubili že sedmič v nizu.