50 točk Lillarda ob preobratu Portlanda, 76ersi utrdili prvo mesto

Ime večera v ligi NBA je bil brez dvoma zvezdnik Portland Trail Blazersov Damian Lillard, ki je svojemu moštvu s kar 50 točkami pomagal do preobrata in končne zmage nad New Orleans Pelicansi (125:124). Philadelphia 76ersi ostajajo vodilni v vzhodni konferenci po tesni zmagi na sosedskem obračunu z New York Knicksi (99:96), medtem ko so branilci naslova Los Angeles Lakersi visoko odpravili Minnesota Timberwolvese (137:121).