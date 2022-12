50 velikanskih točk neverjetnega Dončića za zmago oslabljenega Dallasa

Maxiju Kleberju sta se na seznamu odsotnih pred tekmo pridružili še Dorian Finney-Smith in nova okrepitev Kemba Walker. V tretji četrtini pa se je poškodoval tudi Reggie Bullock. Poleg Luke Dončića pa sta zgolj dva njegova soigralca presegla mejo desetih točk, Spencer Dinwiddie in Davis Bertans sta se podpisala pod 11 točk. A v dvorani so vse oči bile uprte zgolj v Luko, ki je na parketu preživel kar 42 minut in je iz minute v minuto vse bolj teroriziral svoje mlade nasprotnike. Na koncu se je Slovenec ob 56 odstotnem metu iz igre in šestih trojkah podpisal tudi pod osem skokov, deset podaj in tri ukradene žoge. Sedem izgubljenih točk mu bodo njegovi navijači verjetno oprostili glede na to, da se je ustavil zgolj točko pred svojim osebnim rekordom kariere, ki ga je postavil lani proti LA Clippersom, ko je dosegel 51 točk.

Kljub odličnim podajam Dončića njegovi soigralci niso bili razpoloženi, saj so zadeli zgolj 10 od 32 metov za tri točke, preostalih šest trojk je ob 12 metih dosegel prav Luka. To je bil še en večer, ko soigralci Ljubljančana niso bili razpoloženi in Dallas je take tekme letos po pravilu izgubljal. Zgolj dva 'telička' sta imela met, ki je bil boljši od 50 odstotkov, to sta bila Frank Ntilikina (3/4) in Theo Pinson (2/3). Dončić je že na začetku tekme vedel, da bo on tisti, ki bo moral sam svoje moštvo popeljati do 17 zmage v sezoni. Že po prvi četrtini je na svojem računu imel 14 točk, po treh četrtinah pa 33. Trener Jason Kidd ga je pustil v igri tudi na začetku zadnje četrtine in Dončić je na svoj račun dodal še 17 točk. Nasprotniki so Dončića uspešno brzdali zgolj v drugi četrtini, ki je dosegel zgolj štiri točke.