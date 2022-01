Youngovih rekordnih 56 točk premalo za zmago Atlante v Portlandu

"Ne zanima me nič razen dejstva, da smo izgubili. Sitno je, da sem imel takšno noč ob porazu, saj je na koncu dneva to edino, kar zame šteje," Younga po porazu v Oregonu ni zanimala odlična osebna statistika. S 56 točkami je postavil rekord aktualne sezone lige NBA – presegel je dosežek Kevina Duranta z 12. decembra (51 točk). "Želim si le, da bi tekmo dobili," po porazu ni bil pretirano zadovoljen mladi košarkar, ki je bil skupaj z Luko Dončićem del zloglasne zamenjave na naboru leta 2018.

Na drugi strani je 22-letni Anfernee Simons zmago in svoj dosežek posvetil svojemu nedavno umrlemu dedku. "To je zanj, iskreno. Celotno tekmo sem posvetil njemu," je po tekmi dejal junak večera, ki je priložnost v začetni peterki dobil ob odsotnosti prvega zvezdnika Damiana Lillarda.

Nova zmaga Warriorsov

Moštvo Golden State Warriors je premagalo ekipo Miami Heat s 115:108 in se utrdilo na prvem mestu lige. Rezervist Jordan Poole se je izkazal z 32 točkami in nadoknadil strelski izostanek zvezdnika Stephena Curryja, ki je ob desetih podajah zmogel le devet točk.

Drugi v ligi je tokrat prosti Phoenix, tretji pa so košarkarji ekipe Utah Jazz, ki so v New Orleansu s 115:104 premagali Pelicanse. Na četrtem mestu je najboljša ekipa vzhodnega dela, Chicago Bulls, po tesni zmagi s 102:98 nad Orlandom, najslabšo ekipo lige.

Za Chicagom so drugi na vzhodu Brooklyn Netsi, četudi so doma izgubili z Memphis Grizzliesi s 104:118, tretji pa so branilci naslova, ekipa Milwaukee Bucks. Zanjo je grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo zbral 31 točk, deset skokov in sedem podaj, a so Detroit Pistonsi, predzadnji v ligi, v gosteh zmagali s 115:106. Pri zmagovalcih je Saddiq Bey s 34 točkami dosegel rekord kariere.