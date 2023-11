76ers LeBronu Jamesu zadali najhujši poraz v karieri

"Poskušamo igrati zmagovalno košarko," je po tekmi dejal 29-letni Embiid: "Ko so moji soigralci popolnoma odprti, jim želim zagotoviti lahke mete in s tem tudi sebi olajšam igro. Zabavamo se na parketu, ko si podajamo žogo. Ta ves čas kroži. A vse se začne pri dobri obrambi."

"Ubili so nas na črti za tri točke," je dodal prvi zvezdnik lige James: "Zadevali so koše. Dobro so igrali in zasluženo pometli z nami."

Anthony Davis je za goste iz Los Angelesa dodal 17 točk in 11 skokov.

Philadelphia je z 12. zmago (ob petih porazih) napredovala na drugo mesto za vodilnimi v vzhodni konferenci, Boston Celtics, medtem ko so Lakers (10-8) zdrsnili na osmo mesto na zahodu.

Na obračunu najslabših moštev lige NBA v Detroitu je Kyle Kuzma iz Washingtona dosegel 32 točk, zbral 12 skokov in dodal osem podaj ter s 126:107 popeljal gostujoče Wizards do zmage nad Pistons. To je bila za čarovnike prva zmaga po devetih tekmah, bati pa so izgubili še na 14. zaporedni tekmi.

V Indiani je blestel Jerami Grant s 34 točkami, Malcolm Brogdon jih je za zmago Portland Trail Blazers s 114:110 nad Pacers dodal 24, bahamski center Deandre Ayton pa 22 ter 13 skokov. Prvi strelec gostiteljev je bil Tyrese Haliburton s 34 točkami.