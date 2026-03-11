83 točk, 43 prostih metov, 22 metov za tri točke: 'Wilt, jaz, nato Kobe'

Bam Adebayo je odigral celotnih 12 minut prve četrtine, v kateri je zadel 10 od 16 metov iz igre, pet od osmih metov za tri točke in šest od sedmih prostih metov ter vpisal 31 točk. Njegov izkupiček v drugi četrtini je bil bolj skromen, saj je dodal še 12 točk, kar pomeni, da je že ob polčasu presegel osebni rekord 41 na eni tekmi. A tu se ni ustavil. V tretji četrtini je zadel le 4 od 11 metov iz igre, a zadel je 10 od 13 prostih metov v tem času. V zadnjo četrtino je vstopil z 62 točkami na svojem računu. Takrat se je celotna dvorana začela zavedati, kaj se dogaja. Vsi so verjeli in upali, da bodo priče zgodovinskemu dogodku. V zadnji četrtini so se tudi začele dogajati stvari, ki niso vsakdanje na košarkarskih tekmah.

No, to, da ena najslabših ekip v ligi v zadnji četrtini na klop za rezerviste postavi svoja najboljša igralca v upanju, da si bo s porazom izboljšala možnosti za čim višji izbor na naslednjem naboru, je na žalost postal vsakdanji dogodek v ligi NBA. Nenavadno pa je, da trener moštva, ki vodi z več kot 20 točkami prednosti, poziva svoje igralce, naj čim hitreje storijo čim več prekrškov nad nasprotniki. To je Eric Spoelstra počel v upanju, da bo imel Adebayo žogo čim dlje časa v svoji posesti in s tem zadel čim več metov. Tudi nasprotniki so počeli vse v svoji moči, da mu preprečijo rekord. Ko je imel žogo, sta ga čuvala dva, včasih trije igralci, ko so jo imeli njegovi soigralci, pa so jih košarkarji Washingtona pogosto ustavljali s prekrški, zato da Adebayo ne bi nabiral točk. Košarkarji Miamija so vračali udarec tako, da so druge proste mete zgrešili in upali, da bo žogo pobral prav Bam.

Na koncu je v zadnji četrtini zadel tri od osmih metov iz igre in kar 14 od 16 prostih metov. Pet minut in 20 sekund pred koncem tekme je vpisal 74. točko in prehitel rekord Luke Dončića, ki je Atlanti leta 2024 nasul 73 točk. Tekmo je zaključil minuto in osem sekund pred koncem s 83 točkami na svojem računu, njegovo moštvo pa je zmagalo z izidom 150:129.

Ponosen na svoj dosežek

Po tekmi se je Adebayo zahvalil svoji mami za podporo, poleg njega pa je na novinarski konferenci sedela tudi njegova partnerka A'ja Wilson, ki je zvezdnica v ženski ligi WNBA in prva igralka v zgodovini te lige, ki je vpisala 30 točk in 20 skokov na eni tekmi. "To, da sem vpisal 83 točk na prvi tekmi, ki jo je ona v živo obiskala, je nekaj posebnega. Dogajanje za kulisami, treningi, pogovori z njo, vse to me zelo motivira in seveda vidiš, kaj počne... to te navdihuje. Hvaležen sem, da jo imam v svojem življenju," se je svoji partnerki zahvalil Adebayo. Tudi ona mu ni ostala dolžna. "Vidim nešteto ur, zgodnje jutranje treninge, dvom vase, vidim vse to. To je bila neverjetna pot za Bama. Vem, da pravi, da ga jaz navdihujem, ampak mislim, da nima pojma, koliko me on navdihuje," je svojega partnerja pohvalila zvezdnica.

Pohvale z vseh strani

"V zadnjih šestih minutah tretje četrtine in celotno zadnjo četrtino sem bil navijač. To se je zgodilo brez opozorila. Ta dosežek se nam je prikradel. Vse nas je presenetil. Ko se je nadaljevalo, smo vedeli, da bi lahko bili del nečesa posebnega. Trenutek je ponesel mene in vse ostale. Nisem želel biti v napoto. Zagotovo pa ga nisem nameraval poslati iz igre," je po tekmi dejal po navadi izjemno discipliniran in dosleden trener Miamija Eric Spoelstra. Adebayo je zadnjo četrtino začel z zgolj šestimi točkami manj, kot jih je na svojem računu imel Chamberlain, ko je tekmo zaključil s 100 točkami. Imel jih je 10 več od Kobeja Bryanta, ki je proti Torontu leta 2006 vpisal 81 točk. Video posnetkov Chamberlainovega dosežka sicer nimamo, pričevanja očevidcev pa potrjujejo, da so tudi v njegovem primeru njegovi soigralci žogo podajali zgolj njemu in s prekrški ustavljali nasprotnike. Spodaj smo za vas zbrali odzive drugih igralcev v ligi NBA:

