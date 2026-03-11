Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

83 točk, 43 prostih metov, 22 metov za tri točke: 'Wilt, jaz, nato Kobe'

Miami, 11. 03. 2026 13.47 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
M.D.
Bam Adebayo

Bam Adebayo je v noči na sredo spremenil zgodovino lige NBA. S 83 točkami na obračunu z obupnimi Washington Wizardsi se je uvrstil na drugo mesto po številu točk na posamezni tekmi. Pred njim je le legendarni Wilt Chamberlain, ki se je davnega leta 1962 ustavil pri 100 točkah. Odzivi na dosežek košarkarja Miamija se vrstijo.

Bam Adebayo je odigral celotnih 12 minut prve četrtine, v kateri je zadel 10 od 16 metov iz igre, pet od osmih metov za tri točke in šest od sedmih prostih metov ter vpisal 31 točk. Njegov izkupiček v drugi četrtini je bil bolj skromen, saj je dodal še 12 točk, kar pomeni, da je že ob polčasu presegel osebni rekord 41 na eni tekmi.

A tu se ni ustavil. V tretji četrtini je zadel le 4 od 11 metov iz igre, a zadel je 10 od 13 prostih metov v tem času. V zadnjo četrtino je vstopil z 62 točkami na svojem računu. Takrat se je celotna dvorana začela zavedati, kaj se dogaja. Vsi so verjeli in upali, da bodo priče zgodovinskemu dogodku. V zadnji četrtini so se tudi začele dogajati stvari, ki niso vsakdanje na košarkarskih tekmah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

No, to, da ena najslabših ekip v ligi v zadnji četrtini na klop za rezerviste postavi svoja najboljša igralca v upanju, da si bo s porazom izboljšala možnosti za čim višji izbor na naslednjem naboru, je na žalost postal vsakdanji dogodek v ligi NBA. Nenavadno pa je, da trener moštva, ki vodi z več kot 20 točkami prednosti, poziva svoje igralce, naj čim hitreje storijo čim več prekrškov nad nasprotniki. To je Eric Spoelstra počel v upanju, da bo imel Adebayo žogo čim dlje časa v svoji posesti in s tem zadel čim več metov. Tudi nasprotniki so počeli vse v svoji moči, da mu preprečijo rekord. Ko je imel žogo, sta ga čuvala dva, včasih trije igralci, ko so jo imeli njegovi soigralci, pa so jih košarkarji Washingtona pogosto ustavljali s prekrški, zato da Adebayo ne bi nabiral točk. Košarkarji Miamija so vračali udarec tako, da so druge proste mete zgrešili in upali, da bo žogo pobral prav Bam.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na koncu je v zadnji četrtini zadel tri od osmih metov iz igre in kar 14 od 16 prostih metov. Pet minut in 20 sekund pred koncem tekme je vpisal 74. točko in prehitel rekord Luke Dončića, ki je Atlanti leta 2024 nasul 73 točk. Tekmo je zaključil minuto in osem sekund pred koncem s 83 točkami na svojem računu, njegovo moštvo pa je zmagalo z izidom 150:129.

Ponosen na svoj dosežek

Po tekmi se je Adebayo zahvalil svoji mami za podporo, poleg njega pa je na novinarski konferenci sedela tudi njegova partnerka A'ja Wilson, ki je zvezdnica v ženski ligi WNBA in prva igralka v zgodovini te lige, ki je vpisala 30 točk in 20 skokov na eni tekmi.

"To, da sem vpisal 83 točk na prvi tekmi, ki jo je ona v živo obiskala, je nekaj posebnega. Dogajanje za kulisami, treningi, pogovori z njo, vse to me zelo motivira in seveda vidiš, kaj počne... to te navdihuje. Hvaležen sem, da jo imam v svojem življenju," se je svoji partnerki zahvalil Adebayo. Tudi ona mu ni ostala dolžna. "Vidim nešteto ur, zgodnje jutranje treninge, dvom vase, vidim vse to. To je bila neverjetna pot za Bama. Vem, da pravi, da ga jaz navdihujem, ampak mislim, da nima pojma, koliko me on navdihuje," je svojega partnerja pohvalila zvezdnica.

Pohvale z vseh strani

"V zadnjih šestih minutah tretje četrtine in celotno zadnjo četrtino sem bil navijač. To se je zgodilo brez opozorila. Ta dosežek se nam je prikradel. Vse nas je presenetil. Ko se je nadaljevalo, smo vedeli, da bi lahko bili del nečesa posebnega. Trenutek je ponesel mene in vse ostale. Nisem želel biti v napoto. Zagotovo pa ga nisem nameraval poslati iz igre," je po tekmi dejal po navadi izjemno discipliniran in dosleden trener Miamija Eric Spoelstra.

Adebayo je zadnjo četrtino začel z zgolj šestimi točkami manj, kot jih je na svojem računu imel Chamberlain, ko je tekmo zaključil s 100 točkami. Imel jih je 10 več od Kobeja Bryanta, ki je proti Torontu leta 2006 vpisal 81 točk. Video posnetkov Chamberlainovega dosežka sicer nimamo, pričevanja očevidcev pa potrjujejo, da so tudi v njegovem primeru njegovi soigralci žogo podajali zgolj njemu in s prekrški ustavljali nasprotnike.

Spodaj smo za vas zbrali odzive drugih igralcev v ligi NBA:

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Poglavja:
Na vrh Ponosen Adebayo Pohvale drugih
nba bam adebayo 83 rekord miami heat washington wizards

Dončić: To je že bila obramba, ki bi jo radi igrali v končnici

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico
zadovoljna
Portal
Tu lahko spremljate vrhunske polete tudi vi
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Uradno potrjeno: Luka Dončić prekinil zaroko
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
vizita
Portal
Po 35. letu se začnejo pojavljati prve spremembe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Čemaž: 'zdravilne' lastnosti, pasti in kako ga prepoznati
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
Bi lahko preprosta analiza krvi napovedala tveganje za krajše življenje?
cekin
Portal
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Poln voziček hrane za 326 evrov. V Italiji ...
Poln voziček hrane za 326 evrov. V Italiji ...
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
moskisvet
Portal
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
dominvrt
Portal
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564