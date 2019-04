85 točk Clippersov v drugem polčasu za zgodovinski preobrat na tekmi s prvaki

Varovanci Doca Riversaso v Oaklandu nadoknadili gromozanski zaostanek 31 točk (63:94) in serijo izenačili na 1:1, kar pomeni, da je prednost domačega terena ob selitvi serije v Los Angeles zdaj na njihovi strani. Clippersi so zadnjo četrtino dobili kar z 18 točkami razlike (41:23), skupno pa so v drugem polčasu dosegli neverjetnih 85 točk. Pri poražencih, ki so trojke metali kar 39,3-odstotno, je največ točk dosegel Stephen Curry (29), Kevin Durant pa jih je dodal 21. Pri prvakih se je med tekmo poškodoval center DeMarcus Cousins, ki je odigral vsega štiri minute.

TEKMA 1

Clippersi so v noči na torek z neverjetnim preobratom spisali zgodovino. Nadoknadili so najvišjo razliko v končnici lige NBA. Ključno trojko za zmago je dosegel novinec Landry Shamet. Na drugi strani pa je Stephen Curry osem sekund do konca zgrešil met za tri točke, dvorana pa je obnemela.