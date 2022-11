Dončić: Antetokounmpo je ta hip pred vsemi v ligi

Luka Dončić je ob novem porazu Dallasa, četrtem v seriji, dosegel 27 točk, dvanajst podaj in pet skokov, a je imel tudi zanj rekordnih šest izgubljenih žog. Teksašani prav v nobenem trenutku niso bili v igri za zmago proti nekdanjim prvakom lige NBA iz Milwaukeeja. Zdaj se košarkarji Dallasa vračajo v domačo dvorano, kjer bodo na naslednji tekmi v torek gostili Golden State in skušali odplakniti črn niz porazov, ki je dodobra načel razpoloženje v ekipi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dallas ostaja pri negativni seriji porazov tudi po gostovanju v Fiserv Forumu v Milwaukeeju. Teksašani niso našli pravega orožja za razpoloženega Giannisa Antetokounmpa, ki je dosegel 30 točk in bil prvi strelec zmagovalne ekipe.

Luka Dončić je v Fiserv Forumu zbral 27 točk, dvanajst skokov in pet podaj v 35 minutah. Zadel je tri trojke iz sedmih poskusov in zgrešil pet prostih metov. Izgubil je tudi rekordnih šest žog. Ostaja pa prvi strelec lige NBA.

Teksašani pravzaprav v nobenem trenutku niso bili v igri za zmago in to je prvega moža Dallasa še najbolj potrlo. "Pridejo porazi, pride tudi serija negativnih rezultatov, saj je sezona dolga in je to povsem normalnega. Moti me, da na zadnjih tekmah sploh nismo bili konkurenčni za končno zmago. Sploh v Milwaukeeju nismo imeli pravih možnosti. Zmaga domačih je čista kot solza," je po četrtem zaporednem porazu opazil Luka Dončić, ki ima za sabo običajen večer v ligi NBA, zmotilo ga je le večje število izgubljenih žog.

icon-link Luka Dončić vs Milwaukee Bucks FOTO: Sofascore.com

"Dobro so se pripravili na našo igro. Mi pa spet nismo bili pravi. Tudi sam bi lahko in tudi moral storiti več. Razočaran sem, a na srečo si tekme sledijo druga za drugo," je v pogovoru za ESPN gledal naprej 23-letni Ljubljančan, ki ostaja prvi strelec lige. "To mi v tem trenutku, ko imamo za sabo serijo porazov, ne pomeni kaj veliko. Pravzaprav mi nič ne pomeni. Zamenjal bi to za zmago našega moštva. A tako pač je," je nadaljeval zlati slovenski košarkar in videl pri zmagovalni ekipi iz Milwaukeeja veliko dobrih stvari. "Vroči so, trenutno so zares dobri in težko jih je premagati. Za nameček jih vodi trenutno najboljši posameznik lige. Po mojem mišljenju ta hip Giannisu Antetokounmpu nihče ni kos. Tako kot igra, mu je težko parirati," je na vsa usta hvalil Grka pri ekipi Bucksov vidno razočaran Luka Dončić. "Težko je igrati proti takšnemu tipu," je Slovenec še dodal.

icon-expand Giannis Antetokounmpo FOTO: AP

Da Grk ni bil osamljen pri gostiteljih, je opazil tudi Dončić. Bucksi so imeli ob Antetokounmpu nepričakovano še enega junaka. Grayson Allen je imel fantastičen strelski večer. Za njim je tekma kariere. Dosegel je 25 točk, iz osmih poskusov meta za tri točke, je zgrešil le enkrat.

"Allen je bil res vroč. Namenili smo mu različne prijeme, vendar ga nikakor nismo mogli zaustaviti. Omogočili smo mu številne odprte mete in vse je zadel. Giannis je bil v raketi in nismo mogli hkrati pokriti še ostrostrelca," je videl Dončić po sedmem porazu na osmih letošnjih gostovanjih. "Hitro moramo najti pot iz krize. Najhuje je, ker nas čaka zares zahteven razpored in še prihodnja tekma bo najmanj tako zahtevan kot ta. Na srečo se vračamo domov in po seriji gostovanj, se domača tekma v Dallasu prileže," je pred dvobojem z Golden Statom še dejal Ljubljančan.