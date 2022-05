Cedevita Olimpija poražena v Beogradu

Ljubljančani so korak s tekmeci še držali v prvem polčasu, četudi so bili Beograjčani vseskozi v manjši ali večji prednosti. Po polovici tekme so za njimi zaostajali pet točk, v drugem polčasu pa so se aktualni prvaki regionalne lige odlepili. Košarkarji v zeleno-oranžnih dresih so vodili le kratek čas, v prvi četrtini ob rezultatu 12:10. Vse do glavnega odmora so še držali stik z Beograjčani in pred drugim polčasom ohranili odprte možnosti, da bi v dvorani Aleksandra Nikolića prišli do pomembne zmage pred nadaljevanjem polfinalnega niza regionalne lige.

A Zmajem po vrnitvi na parket ni steklo. Gostitelji so najprej povedli za osem, kasneje tudi z dvomestno prednostjo, Ljubljančani pa niso več ujeli priključka. Crvena zvezda je nato v drugem polčasu zanesljivo držala vodstvo, pred zadnjo četrtino je vodila za 16 točk, razlika je bila na koncu +11 za gostitelje. Skok so rdeče-beli dobili z 38:28, Ljubljančani so imeli tudi 12 izgubljenih žog.

Pri zmajih je bil najboljši Jaka Blažič, ki je dosegel 20 točk, dodal je še po pet skokov in pet podaj, Edo Murić je prispeval 14, Zoran Dragić 12 točk, Alen Omić pa 11 točk in osem skokov. Pri domačih je Luka Mitrović dosegel 21 točk in najboljši strelec dvoboja, Nikola Kalinić je prispeval 17 točk, Nikola Ivanović pa 16.

"Čestitke Crveni zvezdi za zasluženo zmago. Mi nismo odigrali dobre tekme. Nismo bili fizično prisotni. V tretji četrtini smo zgrešili štiri ali pet odprtih metov, tekmeci pa so nam pobegnili. V končnico bi morali priti z manjšim zaostankom, če bi želeli zmagati. Nismo bili pravi. Pred domačimi navijači bomo dali vse od sebe, želimo si priti nazaj v Beograd na tretjo tekmo polfinalnega niza," je povedal po tekmi trener Jurica Golemac.

Druga tekma bo v ponedeljek v ljubljanskih Stožicah.