Lažnega Klaya Thompsona zaradi potegavščine vrgli iz dvorane

V ligi NBA je trenutno na sporedu veliki finale, kjer se merita najboljši moštvi Vzhoda in Zahoda, Boston Celticsi in Golden State Warriorsi. V seriji na štiri zmage s 3:2 po zadnji domači zmagi vodijo Bojevniki, šesta tekma bo na sporedu v Bostonu. Med zvezdniki Bojevnikov je tudi član udarne peterke Klay Thompson , ki pa ima navijača, ki mu je malce podoben.

Tako se je zgodilo pred peto tekmo finala lige NBA, ko se je Gurley sprehodil mimo varnostnikov v dvorani v San Franciscu Chase Center in stopil celo na parket in se tam ogreval približno 10 minut. Kasneje so odgovorni ugotovili, da Klay na parketu ni tisti pravi Klay in je moral zapustiti dvorano, kasneje so na Twitterju objavili, da si je "prislužil" kazen, ob tem so zapisali, da lahko pride tudi do tožbe, ker je šlo za nezakonito dejanje.

Uradno so zapisali, da je lažni Klay Thompson prejel doživljenjsko prepoved obiskovanja s strani Chase Centra. Ekipa je potrdila, da je "imitiral igralca Warriorsov v namernem poskusu dostopa do nepooblaščenih območij znotraj Chase Centra" in je prejel dosmrtno prepoved vstopa tako v Chase Centru, kot v dvorani ekipe G-League v Santa Cruzu.