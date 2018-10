Visok poraz Krke v regionalni ligi

Košarkarji Krke so v prejšnjem krogu doma premagali Partizan, tokrat pa so v gosteh s 73:91 izgubili proti Igokei, ki je prišla do druge zmage v sezoni. Igokea je dosegla prvi koš na tekmi in potem vodstva ni več izpustila iz rok. Že v prvi četrtini so imeli gostitelji večkrat dvomestno število prednosti, največ so vodili za 12 točk, ob koncu četrtine pa je Krka zaostajala za šest. Gostitelji so bili dominantnejši tudi v drugi četrtini in so razliko še povečali. V 18. minuti so povedli celo z 21 točkami razlike (44:23), kar je bila najvišja prednost na tekmi, polčas pa se je končal z minus 18 za Krko. Tudi v drugem polčasu je Igokea ohranjala zanesljivo vodstvo. V 36. minuti so se Krčani približali na devet točk zaostanka (65:74), tri minute pred koncem tekme so gostje zaostajali za deset, potem pa so pobudo znova prevzeli košarkarji Igokee, ki so visoko zmagali.

Pri Krki je bil s 13 točkami sicer najboljši strelec Dino Cinac, ki je zadel tudi tri trojke.

Izid, liga Aba, 5. krog:

Igokea - Krka 91:73 (25:19, 25:13, 17:22, 24:19)