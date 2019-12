Olimpija v Stožicah do skalpa Crvene zvede

Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli najbolj odmevno zmago v sezoni. Pred rekordnim številom gledalcev v zadnjih mesecih so v Stožicah premagali aktualne prvake lige Aba in člane elitne evrolige Crveno zvezdo s 75:64.

To je bila najboljša predstava Cedevite Olimpije v tej sezoni in lepa dopolnitev večera nostalgije v Stožicah ob počastitvi legendarne ekipe Smelta Olimpije, ki je leta 1994 v Lozani osvojila naslov evropskega pokalnega prvaka.

Z osmo zmago se je Cedevita Olimpija prebila na drugo mesto razpredelnice. Eno zmago več ima Budućnost, za Crveno zvezdo pa je bil to že četrti poraz v sezoni. Ljubljančani so navdušili 5000 gledalcev v Stožicah in to le en teden potem, ko so v Zadru proti zadnjeuvrščeni ekipi lige doživeli poraz z 38 točkami razlike.

Proti zvezdniški zasedbi Crvene zvezde so bili neprimerno bolj motivirani in z izjemo uvodnih minut so bili vseskozi v vodstvu. V drugi četrtini so prvič prišli do dvomestne prednosti (33:21), ki je v nadaljevanju sicer niso povišali, so pa jo suvereno nadzirali.

Gostje zmage niso ogrozili niti v končnici, ki so Cedeviti Olimpiji v tej sezoni stale že marsikaterega uspeha. Štiri minute in pol pred koncem so vodili z 62:51, tri minute pred koncem, ko jeJaka Blažič ukradel žogo in položil za 68:57, pa je bilo jasno, da bo Crvena zvezda ostala brez dveh točk.

Na koncu so Beograjčani doživeli svoj najvišji poraz v tej sezoni lige Aba in Ljubljano zapustili z najnižjim seštevkom doseženih točk.

Glavna krivca za to sta bilaRyan Jamar Boatright in Marko Simonović, ki sta skupaj dosegla 33 in zadela osem trojk. Simonović je imel ob tem še sedem skokov, Boatright pa šest skokov in tri podaje.