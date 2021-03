Igokea Olimpiji prizadejala boleč poraz

Za KK Cedevita Olimpija je zelo slab teden. V torek je po porazu v Podgorici izpadel iz evropskega pokala, v četrtek je z mlado ekipo doživel visok poraz v domačem prvenstvu proti Helios Suns, v soboto pa je v 21. krogu lige Aba klonil na pomembnem gostovanju pri Igokei.

Ljubljančani so doživeli šele četrti poraz v ligi Aba v tej sezoni, prvega v 2021 oziroma po osmih zaporednih zmagah, a žal proti tekmecu, ki se prav tako bori za uvrstitev med prve štiri ekipe. Do konca rednega dela ima Cedevita Olimpija še sedem tekem, od tega kar pet proti neposrednim tekmecem za polfinale. Dvakrat se bo merila s Crveno zvezdo, v gosteh z Mornarjem in Budućnostjo, doma pa z Mego.

Poraz v športni dvorani Laktaši je toliko bolj boleč, saj je bila Cedevita Olimpija v prvem delu boljša ekipa, priložnosti za preobrat pa je imela tudi v zaključku tekme. A njeni strelci so bili v ključnih trenutkih premalo natančni, trener Jurica Golemacpa tokrat ni imel izstopajočega posameznika.

Še največ točk je dosegel Kendrick Perry –13. Po 12 sta jih dodala Edo Murićin Mikael Hopkins (11 skokov). Sledil jima jeLuka Rupnik z 10, točko manj je dosegel Rion Brown.Jarrod Jones je tekmo končal pri sedmih točkah in petih skokih, kapetan Jaka Blažič pa je dosegel zgolj pet točk.

"Čestitke Igokei za zasluženo zmago. Ne morem reči, da si zmage nismo želeli. Fantje so se resnično borili. Nismo v najboljši formi ob tem pa smo na poti že deseti dan. Časa za treninge ni in vidi se, da nimamo sape in prave zbranosti. Zgrešili smo nekaj odprtih poizkusov in prostih metov. Zapreti se moramo v dvorano in delati naprej. Analizirali bomo napake in bili na naslednji tekmi boljšim,"je po tekmi dejal Golemac.