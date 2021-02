Košarkarji Cedevite Olimpije so v 19. krogu lige Aba nadaljevali z zmagovitim nizom, ki sedaj traja že osem tekem. Tokrat so s 94:86 ugnali beograjski FMP. Zmaji so dobili vse četrtine in čeprav so se gostje proti koncu tretje približali na le štiri točke zaostanka, zmaga v zaključku ni bila pod vprašajem. Pri Olimpiji so kar štirje dosegli 14 točk ali več, najbolj učinkovit je bil Rion Brown s 17.

icon-expand Jaka Blažič je tokrat prispeval 15 točk, 16 jih je dodal Jarrod Jones. FOTO: Aba Več sledi!