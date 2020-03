Aba liga: Sanjska zmaga Kopra in morda že ključen poraz Olimpije

Koper Primorska tudi dobra dva meseca po odhodu večine nosilcev ostaja v igri za uvrstitev v polfinale lige Aba. Dva kroga pred koncem rednega dela je pred praznimi tribunami dvorane Bonifika z neverjetno trojko Marka Lukovića v zadnji sekundi tekme premagala Cibono z 79:78.

Zaradi bojazni pred okužbo s koronavirusom so bili gledalci prikrajšani za izjemen zaključek zanimivega srečanja, v katerem so Koprčani dvakrat vstali od mrtvih. Prvič v zadnjih šestih minutah, ko so z delnim izidom 13:0 izničili enajst točk prednosti Cibone, drugič pa v zadnjih sekundah.

Zagrebčani, ki so po vodstvu 71:60 tri minute pred koncem zaostajali z 71:73, so imeli dve točki že v žepu, saj so pol minute pred koncem vodili z 78:73. Na tri točke zaostanka je zmanjšal Nejc Barič, žogo za zmago pa je dve sekundi pred zaključkom imel slovenski reprezentant pri Ciboni Matic Rebec. Pri dveh točkah prednosti je stopil na črto prostih metov. Prvega je zgrešil, drugega je namerno poslal v tablo, odbitek pa je ujel Luković in po dveh korakih žogo s svoje polovice oziroma več kot dvajsetih metov zalučal proti košu in zadel.

Koprčani, ki so tako zabeležili četrto zmago v zadnjih petih krogih, imajo dvanajst zmag, v zadnjih dveh krogih pa jih čaka gostovanje pri zadnjeuvrščenem Zadru ter domača preizkušnja z Igokeo, ki nima več tekmovalnih ambicij.