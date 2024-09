ABA: Uspeh v Cluju nadgraditi s prvo (domačo) zmago proti novincu Dubaju

"Spremljali smo veliko tekem Dubaja že v času pripravljalnega obdobja. Ekipa je sestavljena iz zelo kakovostnih igralcev, gre za izredno resen projekt, ki postaja le še močnejši. Naši tekmeci se v zadnjem obdobju krepijo z igralci, kot je Davis Bertans , ki prihaja iz Lige NBA, pa Isaiah Shaquille Taylor , ki je igral v Evroligi in ima hkrati izkušnje iz Lige NBA. Gre torej za mešanico izredno kakovostnih igralcev, ki imajo tudi izkušnje z igranjem v regionalni ligi. S svojo prvo uradno tekmo, svojo organizacijo, dobrim vodenjem ekipe in proračunom je Dubaj dokazal, da je eden od favoritov za vrh lestvice. Ekipa igra eno tekmo na teden, kar pomeni dober odmor po tekmi in dobro pripravo na vsako tekmo. Zagotovo verjamem, da bomo na parketu spremljali močno ekipo, ki igra atraktivno z veliko dobrimi strelci z razdalje. Za nas ta tekma predstavlja lep izziv. Izkoristili bomo ves razpoložljiv čas, da se čim bolje pripravimo na dvoboj in da damo vse od sebe. V igri v obrambi moramo biti boljši kot v Romuniji, v napadu pa moramo prikazati boljšo predstavo kot v Železniku," je pred tekmo z Dubajem povedal glavni trener Zmajev, Zvezdan Mitrović, ljubljanska zasedba pa pričakuje dve zaporedni domači tekmi.

"Pred nami sta dve zaporedni domači tekmi proti dvema izredno atraktivnima tekmecema. Umana Reyer je klub, ki je že zadnjih deset let eden od vodilnih v italijanskem državnem prvenstvu. Benečani imajo v EuroCupu vedno velike ambicije. Kdor ima rad košarko, naj pride v Stožice pogledat obe tekmi," poziva Mitrović vse navijače zeleno-oranžnega ustroja, da pridejo v stožensko lepotico podpreti njegove varovance na poti do želene prve zmage v novi sezoni lige ABA.

"Vsi se zavedamo, da je Dubaj zelo dobra ekipa, sestavljena iz velikega števila kvalitetnih igralcev z veliko individualno kakovostjo. Čaka nas izredno težka tekma. V prvem kolu so naši tekmeci premagali Crveno zvezdo, aktualne prvake in ene od favoritov za osvojiti nov naslov, to pa je dokaz, da gre za izredno kvalitetno moštvo," je pred nedeljskim obračunom v Stožicah povedal Rok Radović, tudi on pa je na hitro pogledal proti torkovi preizkušnji EuroCupa z Umano Reyer.

"Pred nami sta dve zaporedni domači tekmi, ki bosta zahtevni. Umana Reyer že vrsto let velja za eno od boljših ekip v EuroCupu. Pred nami sta zahtevni tekmi in zagotovo se vsem navijačem splača priti pogledat in stiskat pesti za nas!"