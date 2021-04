Prvak lige ABA bo dobil 'vstopnico' za Evroligo

Kot poroča portal eurohoops.net, bo prvak lige Aba dobil eno od dveh posebnih vabil. Liga Aba je edina, ki nima niti enega kluba s tako imenovano A-licenco, dolgoročno licenco ali večletno licenco za Evroligo in bo dobila eno izmed dveh vabil, t. i. "wild cardov". Je pa gneča velika in za drugo vabilo oziroma prosto mesto konkurirajo kar trije močni evropski klubi: Valencia, Zenit St. Peterburg in Virtus Bologna. V Evroligi bo tako kot v tej sezoni tudi v prihodnji v konkurenci 18 moštev.

Pravico igranja za evroligaško sezono 2021/2022 sta si že priigrali moštvi francoskega Monaca in ruskega Unicsa, ki sta finalista evropskega pokala (Euro Cup), tekmovanja, v katerem je letos nastopala tudi Cedevita Olimpija. Spodrsnilo je Virtusu iz Bologne, ki ga vodi trener Saša Đorđević(tam igrata recimo tudi Miloš Teodosić in Marco Belinelli), saj so v polfinalu tega tekmovanja (presenetljivo) izgubili proti Unicsu z 2:1 v zmagah, čeprav so imeli prednost domačega parketa.

Valencia Klemena Prepeliča in Zenit sta v tej sezoni nastopala v Evroligi, špansko moštvo je ostalo brez končnice, rusko moštvo pa je zasedlo zadnje mesto, ki še vodi v boj za naslov prvaka. V končnico Evrolige se je sicer uvrstilo osem moštev, poleg Zenita še Barcelona, CSKA Moskva, Anadolu Efes, Armani Milano, Bayern München, Fenerbahče in Real Madrid.

Kar se tiče lige ABA, je zanimiv boj za končnico oziroma prva štiri mesta. Končnico sta si priigrali Crvena zvezda, Beograjčani prav z zadnjo zmago proti zmajem v Beogradu in Budućnost, za preostali dve mesti pa se potegujejo Igokea, Mornar Bar in Cedevita Olimpija. Ljubljanska zasedba z izkupičkom 17 zmag in šest porazov tri tekme pred koncem rednega dela ostaja v igri za končnico in nastop na finalnem turnirju četverice.