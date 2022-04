Poraz Krke za slovo od prve lige ABA

Košarkarji Krke so se s porazom poslovili od lige ABA. Zadnjeuvrščeno moštvo je sicer že 10. aprila ostalo brez možnosti za obstanek med regionalno elito, danes pa je zabeležilo še 22. poraz in sezono sklenilo z razmerjem 4-22. Novomeščani, ki so zadnjo zmago v tem tekmovanju slavili 6. marca, so tudi tokrat slabo začeli in si že po prvi četrtini nabrali zaostanek 13 točk. V drugi so se sicer približali na vsega pet točk (22:27), a so se Srbi do polčasa znova odlepili na +14. V drugem delu dvoboja se razmerje moči na parketu novomeške dvorane ni spremenilo. Gosti so v zadnji četrtini še nekoliko oplemenitili prednost in zanesljivo zabeležili deseto zmago v sezoni.

Pri domačih sta po 13 točk dosegla Leon Stergar, ki je ob tem pobral še devet skokov, in Jurij Macura. Dvomestno število točk je presegel tudi Rok Stipčević z 11. Pri gostih je Karlo Matković dosegel 14 točk in osem skokov.

Izidi, 16. kroga:

Krka - Mega 62:79 (10:23, 25:39, 45:59)