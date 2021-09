Abdul-Jabbar: Igralci, ki se ne želijo cepiti, nimajo kaj iskati v dvorani

Eden od najboljših košarkarjev vseh časov je med drugim poudaril, da ne more verjeti, da živi v državi, polni omejenih ljudi, ki ne vidijo, da s svojim nespametnim ravnanjem ogrožajo zdravje in življenja drugih ljudi.

"V garderobi ne bi smelo biti prostora za košarkarje, ki so z zavračanjem cepljenja pripravljeni tvegati zdravje in življenja svojih soigralcev in ostalega osebja. Očitno se ne zavedajo resnosti stanja, v katerem živimo. Najbolj me moti njihova aroganca napram medicinski stroki, ki se z vsemi silami trudi vzpostaviti kolikor toliko znosne razmere za življenje. Če bi se jim, denimo, njihovi otroci znašli v nezavidljivem položaju, bi verjetno brez oklevanja odšli do prvega (prostega) zdravnika. To je ta dvoličnost, ki je ne razumem. Živimo v državi, polni omejenih ljudi, ki vsakodnevno prispevajo svoj delež k porastu števila okužb s koronavirusom," je ogorčen legendarni 'jezernik' Kareem Abdul-Jabbar.