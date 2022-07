Adams bo pri Olimpiji zamenjal (odhajajočega) Pullna

Na položaju branilca bo ljubljansko Cedevito Olimpijo v prihajajoči sezoni okrepil atraktivni Josh Adams, ki ima izkušnje z igranjem v Evroligi in Evropskem pokalu, v sezoni, ki je za nami, pa je igral v Avstraliji. Adams naj bi v vrstah zmajev zamenjal Jacoba Pullna, ki se (neuradno) vrača k črnogorskemu Mornarju.

icon-expand Sani Bečirović FOTO: Damjan Žibert

Cedevita Olimpija se je pred začetkom tekmovalne sezone 2022/23 na položaju branilca okrepila z Joshom Adamsom. Slednji v Ljubljano prihaja po tem, ko je minulo sezono preživel v Avstraliji, sezono poprej je bil član italijanskega Virtusa iz Bologne, s katerim je osvojil tudi naslov italijanskega državnega prvaka.

Zmaji so dobili nasprotnike v Evropskem pokalu. V rednem delu sezone se bodo pomerili s turškim Bursasporjem, španskim Joventutom, italijanskim Reyerjem, litovskim Lietkabelisom, francoskim Bourgom, nemškim Ulmom, italijansko Brescio, romunskim Clujem in ukrajinskim Prometejem.

Adams ima izkušnje tudi z igranjem v elitni Evroligi, v kateri je nastopal v dresu turškega Anadolu Efesa. "Zadovoljni smo, da se nam bo Josh v novi sezoni pridružil v Ljubljani. Josh je igralec, ki ima željo po napredovanju in dokazovanju, hkrati pa se pozna z večino ekipe, zato menimo, da se bo zelo dobro in hitro vklopil v naše moštvo. Verjamemo, da nam bo v veliko pomoč pri doseganju vseh ciljev, ki si jih bomo zadali za novo tekmovalno sezono," je ob podpisu pogodbe z Adamsom za uradno spletno stran kluba povedal športni direktor Cedevite Olimpije, Sani Bečirović, glavni trener ljubljanskih zmajev, Jurica Golemac, pa je pristavil: "Zelo smo srečni in iskreno zadovoljni, da smo uspeli Josha prepričati, da pride v Ljubljano. Še vedno gre za mladega igralca, ki ima hkrati veliko izkušenj iz Evrolige in Evropskega pokala, igral pa je praktično po vsem svetu. Gre za izredno hitrega igralca, verjamem, da se bo hitro tudi ujel z našimi preostalimi igralci. Z nekaterimi je že igral, nekaterim je stal nasproti na različnih tekmovanjih. Iskali smo takšen profil igralca, mladega, ki še vedno želi napredovati. Poudarjam, da smo izredno srečni, da se nam bo pridružil v Ljubljani, in zagotovo bo navdušil našo ljubljansko publiko. Vse navijače vabim, da se nam pridružijo v čim večjem številu, saj bo ta ekipa v novi sezoni zagotovo igrala zelo hitro in atraktivno košarko."

icon-expand Jurica Golemac FOTO: KK Cedevita Olimpija -Tine Ružič

"Hvaležen in navdušen sem, da sem del Cedevite Olimpije. Komaj čakam, da pridem v Ljubljano, da se srečam s soigralci in da začnemo z novo sezono. Navdušen sem, da sem del tako odlične organizacije z odličnimi navijači, in komaj čakam, da spoznam vse. Se vidimo kmalu," je za spletno stran ljubljanskega kluba povedal Josh Adams, ki se tako po sezoni, ki jo je preživel v Avstraliji, vrača v Evropo. Svojo univerzitetno pot je Josh Adams preživel na Univerzi Wyoming, po tem, ko leta 2016 ni bil izbran na naboru Lige NBA, pa je poletje preživel v dresu Denver Nuggets, nato pa konec julija podpisal pogodbo z ruskim klubom Avtodor Saratov. Po eni sezoni igranja v Rusiji ga je kariera vodila v turški Anadolu Efes, kjer je zaigral v Evroligi, a v Efesu ostal le do januarja 2018, ko se je preselil v Bešiktaš in tam dokončal sezono.

