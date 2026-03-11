Adebayo spisal zgodovino: Washingtonu nasul komaj verjetnih 83 točk!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Bam Adebayo je v prvi četrtini proti Washingtonu dosegel 31 točk, do konca prvega polčasa pa je zbral 43 točk. Po treh četrtinah igre je bil pri številki 62, zasutavil pa se je pri 83 doseženih točkah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zadel je 20 od 43 metov iz igre, sedem trojk iz 22 poskusov, proste mete je izvajal 36:43. Do tega večera v Kaseya Centru v Miamiju je največ prostih metov v zgodovini lige NBA izvajal Dwight Howard (39).

Legendarni Wilt Chamberlain je dosegel rekordnih 100 točk za Philadelphio proti New Yorku. Na drugem mestu večne lestvice je zdaj Adebayo. Tretji je Kobe Bryant, ki je 22. januarja 2006 nasul Torontu 81 točk. Peti je Luka Dončić, ki je 26. januarja 2024 prispeval 73 točk za Dallas v Atlanti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke