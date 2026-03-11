Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Adebayo spisal zgodovino: Washingtonu nasul komaj verjetnih 83 točk!

Miami, 11. 03. 2026 05.42 pred 11 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Bam Adebayo

Na tekmi rednega dela košarkarske lige NBA med ekipama Miami Heat in Washington Wizzards se je zgodil pravi mali čudež. Domači košarkar Bam Adebayo je tekmecem nasul komaj verjetnih 83 točk! Zmaga domačih s 150:129 je manj pomemben podatek ob tem epskem večeru centra Miamija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bam Adebayo je v prvi četrtini proti Washingtonu dosegel 31 točk, do konca prvega polčasa pa je zbral 43 točk. Po treh četrtinah igre je bil pri številki 62, zasutavil pa se je pri 83 doseženih točkah. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zadel je 20 od 43 metov iz igre, sedem trojk iz 22 poskusov, proste mete je izvajal 36:43. Do tega večera v Kaseya Centru v Miamiju je največ prostih metov v zgodovini lige NBA izvajal Dwight Howard (39).

Preberi še Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 82:63* (3. četrtina)

Legendarni Wilt Chamberlain je dosegel rekordnih 100 točk za Philadelphio proti New Yorku. Na drugem mestu večne lestvice je zdaj Adebayo. Tretji je Kobe Bryant, ki je 22. januarja 2006 nasul Torontu 81 točk. Peti je Luka Dončić, ki je 26. januarja 2024 prispeval 73 točk za Dallas v Atlanti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.



Izid:
Miami Heat - Washington 150:129
Bam Adebayo 83 (20:43 iz igre, 7:22 za tri, prosti meti 36:43, 8 skokov in 3 podaje v 42 minutah).

košarka adebayo miami nba

Dončiću visoka denarna kazen zaradi neprimerne geste na tekmi z New Yorkom

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Temperatura pri otroku – kdaj k zdravniku?
Temperatura pri otroku – kdaj k zdravniku?
Ti štirje znaki so očitni za narcistično mamo
Ti štirje znaki so očitni za narcistično mamo
zadovoljna
Portal
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka novo poznanstvo, rake pa obisk iz preteklosti
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka novo poznanstvo, rake pa obisk iz preteklosti
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Bi prepoznali znanega Slovenca?
Bi prepoznali znanega Slovenca?
vizita
Portal
Preprosti koraki do zdrave prebave: rutina, ki deluje vsak dan
Ste introvertirani ali vas je strah ljudi?
Ste introvertirani ali vas je strah ljudi?
Se starodavna bolezen vrača in ogroža sodobni svet?
Se starodavna bolezen vrača in ogroža sodobni svet?
Pomladni reset mikrobioma: zakaj se prebava spomladi spremeni
Pomladni reset mikrobioma: zakaj se prebava spomladi spremeni
cekin
Portal
Kam selijo bogastvo iz Dubaja in Abu Dabija?
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
moskisvet
Portal
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Znanstveniki ustvarili drobno kodo QR, ki jo je mogoče prebrati le z mikroskopom
Znanstveniki ustvarili drobno kodo QR, ki jo je mogoče prebrati le z mikroskopom
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
dominvrt
Portal
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Trik za daljšo obstojnost česna
Trik za daljšo obstojnost česna
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564