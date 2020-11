Adebayo obljubil večletno zvestobo z Miamijem

Pri Miamiju so imeli čas za ponudbo podaljšanja pogodbeBamu Adebayudo 21. decembra, do enega dneva pred začetkom nove sezone, vendar so pri vodstvu Vročice pohiteli. Osnovna vrednost pogodbe Adebaya je 163 milijonov dolarjev (137 milijonov evrov), če pa bo Adebayo v sezoni 2021 končal v prvi ekipi lige NBA ali bo izbran za MVP ali najboljšega obrambnega igralca, lahko ta znesek naraste do 195 milijonov (164 milijonov evrov).

Podobno pogodbo je sprejel tudi Brandon Ingram v New Orleansu, a so mu Pelikani za petletno podaljšanje namenili 158 milijonov dolarjev (133 milijonov evrov).