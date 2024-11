Adžić: Pred domačimi navijači se želimo predstaviti v čim boljši podobi

Tako kot Cedevita Olimpija, se je tudi Mega MIS v zadnjem času znašla v rezultatski krizi, saj Beograjčani v ligi Aba niso slavili že od 13. oktobra. A Mega za razliko od Olimpije z mlado zasedbo igra le eno tekmo na teden. V novo regionalno sezono so Beograjčani sicer vstopili odlično in na prvih štirih tekmah rednega dela zabeležili zmage nad Krko, FMP-jem, Dubajem in Mornarjem, nato pa doživeli štiri zaporedne poraze proti Splitu, Igokei, Budućnosti in nazadnje Crveni zvezdi. Najbolj učinkovit igralec Mege v tej sezoni je 212 centimetrov visoki Bogoljub Marković, ki v povprečju dosega 13,9 točke, 9,3 skoke in 2,9 asistence na tekmo. Najboljši strelec ekipe je branilec Kosta Kondić, ki v povprečju dosega 15,9 točke na tekmo, temu pa doda še 4,4 skoke in 1,6 asistence.