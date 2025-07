Agent Austina Reavesa zanikal, da ta ne želi igrati z Dončićem

Reavesov zastopnik Aaron Reilly pa je te govorice, kot poroča portal Basketnews , popolnoma zanikal. "Austin Luko izjemno spoštuje in iskreno uživa v igri z njim. Vsaka namigovanja, da temu ni tako, so lažna. Navdušen je, da lahko parket deli z Dončićem. Tako zdaj kot v prihodnosti," je dejal Reilly.

Reaves ima pogodbo z Lakersi sklenjeno še za naslednjo sezono, v sezoni 2026/2027 pa bo lahko sam izbiral, če jo želi podaljšati. V tem primeru bi prost košarkar postal šele poleti 2028, tako da bi bilo zelo presenetljivo, da bi jezerniki svojo prihodnost gradili brez njega.

Po razočaranju v lanski sezoni, ko so proti Minnesoti izpadli že v prvem krogu končnice, je te dni v pisarnah Lakersov še kako pestro. Pred dnevi so navijače razveselili s prihodom prvega izbora leta 2018 Deandrea Aytona. Nedavno pa so naznanili, da so novo pogodbo sklenili še s Jaxsonom Hayesom, ki je bil del moštva že lani.