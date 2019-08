'Air Canada' še ne bo pristal: Carter bo odigral rekordno 22. sezono

Dvainštiridesetletni Vince Carter je podaljšal pogodbo z Atlanto Hawks za naslednjo sezono in bo tako postal košarkar z najdaljšim stažem v ligi NBA. To bo namreč njegova dvaindvajseta sezona, s čimer bo prehitel Dirka Nowitzkega, Kevina Garnetta, Kevina Willisa in Roberta Parisha.

Carterja (na fotografiji) se je zaradi silovitih in domiselnih zabijanj v Torontu prijel vzdevek "Air Canada". FOTO: AP Vince Carter je v minuli sezoni v dresu Atlanta Hawksov odigral 76 tekem in v povprečno 17,5 minute dosegel 7,4 točke. Košarkar, ki je bil na naboru leta 1998 izbran s strani Golden State Warriorsov in nato poslan v Toronto Raptorse, kjer je pustil največji pečat, je v ligi NBA igral še za ekipe New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies in Sacramento Kings.