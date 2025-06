'Jordan The One' v prestolnici

Da bi nekoč zaigrali na največji sceni, si želijo mladi košarkarji in košarkarji, ki v Ljubljani tekmujejo na turnirju Jordan The One. 16 izbrancev, starih med 15 in 18 let, ki blestijo v igri ena na ena, se bori za nastop na mednarodnem turnirju v Londonu. Zmagovalca si lahko na koncu zagotovita vozovnico za veliki finale v New Yorku, kjer bo blagovna znamka, obraz katere je tudi naš Luka Dončić, okronala najboljšega igralca in igralko ulične košarke.